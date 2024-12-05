Live
  • Чт 05.12.2024
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.66
  • EUR 43.7

Оттеснили врага и ликвидировали плацдарм РФ: ISW об успехах ВСУ на Харьковщине

Украина 07:48   05.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Оттеснили врага и ликвидировали плацдарм РФ: ISW об успехах ВСУ на Харьковщине

О том, что ВСУ понемногу вытесняют врага, а также – уничтожают его укрепленные позиции, сообщили в сводке за 5 декабря в Институте изучения войны (ISW).

В частности, аналитики информируют, что украинские защитники смогли оттеснить оккупантов с занятых ими позиций на севере от Купянска.

«Украинские войска ликвидировали российский плацдарм на западном (правом) берегу реки Оскол близ Новомлинска (к северу от Купянска и к северо-востоку от Двуречной) и значительно уменьшили еще один российский плацдарм на правом берегу в направлении Масютовка-Западная (юго-восточнее Двуречной)», – добавили в ISW.

В свою очередь россияне продолжают атаковать наши позиции на севере области. Наступали в районе Казачей Лопани, Глубокого и Волчанска, однако – безуспешно.

«Представитель украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, 4 декабря сообщил, что российские войска строят сложные оборонительные позиции между подземными траншеями глубиной до 10 метров для прикрытия от ударов украинских беспилотников», – отметили в Институте изучения войны.

Читайте также: Прорваться в Купянск снова пыталась армия РФ: что известно

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 5.12: погибшие, раненые на Харьковщине, атаки РФ
Новости Харькова — главное за 5.12: погибшие, раненые на Харьковщине, атаки РФ
05.12.2024, 08:56
Что на самом деле происходит на коксовом заводе в Харькове, выяснит комиссия
Что на самом деле происходит на коксовом заводе в Харькове, выяснит комиссия
03.12.2024, 17:37
Когда и кому сегодня будут отключать свет на Харьковщине, сообщили в облэнерго
Когда и кому сегодня будут отключать свет на Харьковщине, сообщили в облэнерго
05.12.2024, 07:24
Из-за прилета по Харьковщине повреждено предприятие: подробности от Синегубова
Из-за прилета по Харьковщине повреждено предприятие: подробности от Синегубова
04.12.2024, 08:41
Сегодня 5 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 5 декабря: какой праздник и день в истории
05.12.2024, 06:00
Били из авиации, наступали 22 раза – Генштаб о штурмах россиян на Харьковщине
Били из авиации, наступали 22 раза – Генштаб о штурмах россиян на Харьковщине
05.12.2024, 08:50

Новости по теме:

07:27
ВСУ контратакуют на севере Харьковщины и сдерживают врага на Купянщине – ISW
08:02
Кругляковка – в «серой зоне»: ситуацию на Харьковщине прокомментировали в ISW
08:53
РФ штурмовала нашу границу на севере Харьковщины: ISW о ситуации на фронте
07:38
Число рейдов россиян через границу на север Харьковщины возросло — ISW
07:56
В ISW прокомментировали заявления РФ о прорыве границы в районе Казачей Лопани

Вы читали новость: «Оттеснили врага и ликвидировали плацдарм РФ: ISW об успехах ВСУ на Харьковщине»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 07:48;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что ВСУ понемногу вытесняют врага, а также – уничтожают его укрепленные позиции, сообщили в сводке за 5 декабря в Институте изучения войны (ISW)".