Оттеснили врага и ликвидировали плацдарм РФ: ISW об успехах ВСУ на Харьковщине

О том, что ВСУ понемногу вытесняют врага, а также – уничтожают его укрепленные позиции, сообщили в сводке за 5 декабря в Институте изучения войны (ISW).

В частности, аналитики информируют, что украинские защитники смогли оттеснить оккупантов с занятых ими позиций на севере от Купянска.

«Украинские войска ликвидировали российский плацдарм на западном (правом) берегу реки Оскол близ Новомлинска (к северу от Купянска и к северо-востоку от Двуречной) и значительно уменьшили еще один российский плацдарм на правом берегу в направлении Масютовка-Западная (юго-восточнее Двуречной)», – добавили в ISW.

В свою очередь россияне продолжают атаковать наши позиции на севере области. Наступали в районе Казачей Лопани, Глубокого и Волчанска, однако – безуспешно.

«Представитель украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, 4 декабря сообщил, что российские войска строят сложные оборонительные позиции между подземными траншеями глубиной до 10 метров для прикрытия от ударов украинских беспилотников», – отметили в Институте изучения войны.