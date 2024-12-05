Оттеснили врага и ликвидировали плацдарм РФ: ISW об успехах ВСУ на Харьковщине
О том, что ВСУ понемногу вытесняют врага, а также – уничтожают его укрепленные позиции, сообщили в сводке за 5 декабря в Институте изучения войны (ISW).
В частности, аналитики информируют, что украинские защитники смогли оттеснить оккупантов с занятых ими позиций на севере от Купянска.
«Украинские войска ликвидировали российский плацдарм на западном (правом) берегу реки Оскол близ Новомлинска (к северу от Купянска и к северо-востоку от Двуречной) и значительно уменьшили еще один российский плацдарм на правом берегу в направлении Масютовка-Западная (юго-восточнее Двуречной)», – добавили в ISW.
В свою очередь россияне продолжают атаковать наши позиции на севере области. Наступали в районе Казачей Лопани, Глубокого и Волчанска, однако – безуспешно.
«Представитель украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, 4 декабря сообщил, что российские войска строят сложные оборонительные позиции между подземными траншеями глубиной до 10 метров для прикрытия от ударов украинских беспилотников», – отметили в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 07:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что ВСУ понемногу вытесняют врага, а также – уничтожают его укрепленные позиции, сообщили в сводке за 5 декабря в Институте изучения войны (ISW)".