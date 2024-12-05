Відтіснили ворога та ліквідували плацдарм РФ: ISW про успіхи ЗСУ на Харківщині

Про те, що ЗСУ потроху витісняють ворога, а також знищують їх укріплені позиції, повідомили у зведенні за 5 грудня в Інституті вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики інформують, що українські захисники змогли відтіснити окупантів із зайнятих ними позицій на півночі від Куп’янська.

“Українські війська ліквідували російський плацдарм на західному (правому) березі річки Оскіл поблизу Новомлинська (на північ від Куп’янська та на північний схід від Дворічної) і значно зменшили ще один російський плацдарм на правому березі в напрямку Масютівка-Західна (на південний схід від Дворічної)“, – додали в ISW.

Своєю чергою, росіяни продовжують атакувати наші позиції на півночі області. Наступали в районі Козачої Лопані, Глибокого та Вовчанська, проте – безрезультатно.

“Речник української бригади, яка діє на харківському напрямку, 4 грудня повідомив, що російські війська будують складні оборонні позиції між підземними траншеями глибиною до 10 метрів для прикриття від ударів українських безпілотників”, – зазначили в Інституті вивчення війни.