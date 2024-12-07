Зруйнований будинок: російський БПЛА вдарив по Куп’янщині – Синєгубов
Про наслідки ворожих обстрілів Харківської області повідомив у ранковому зведенні за 7 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Напередодні вдень “приліт” зафіксували у Куп’янському районі, пише Синєгубов.
“14:30 смт. Купʼянськ-Вузловий. Внаслідок скидання FPV-дрону зруйновано будинок. Без постраждалих”, – уточнив начальник ХОВА.
Також він нагадав, що в області з населених пунктів Борівського та Куп’янського напрямку триває евакуація: за минулу добу до безпечних місць вивезли 60 людей.
Читайте також: ГШ: п’ять разів атакувала РФ на Харківському напрямку, дев’ять – на Куп’янському
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Зруйнований будинок: російський БПЛА вдарив по Куп’янщині – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 08:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки ворожих обстрілів Харківської області повідомив у ранковому зведенні за 7 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".