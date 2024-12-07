Зруйнований будинок: російський БПЛА вдарив по Куп’янщині – Синєгубов

Про наслідки ворожих обстрілів Харківської області повідомив у ранковому зведенні за 7 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Напередодні вдень “приліт” зафіксували у Куп’янському районі, пише Синєгубов.

“14:30 смт. Купʼянськ-Вузловий. Внаслідок скидання FPV-дрону зруйновано будинок. Без постраждалих”, – уточнив начальник ХОВА.

Також він нагадав, що в області з населених пунктів Борівського та Куп’янського напрямку триває евакуація: за минулу добу до безпечних місць вивезли 60 людей.