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Зруйнований будинок: російський БПЛА вдарив по Куп’янщині – Синєгубов

Події 08:35   07.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Зруйнований будинок: російський БПЛА вдарив по Куп’янщині – Синєгубов

Про наслідки ворожих обстрілів Харківської області повідомив у ранковому зведенні за 7 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Напередодні вдень “приліт” зафіксували у Куп’янському районі, пише Синєгубов.

“14:30 смт. Купʼянськ-Вузловий. Внаслідок скидання FPV-дрону зруйновано будинок. Без постраждалих”, – уточнив начальник ХОВА.

Також він нагадав, що в області з населених пунктів Борівського та Куп’янського напрямку триває евакуація: за минулу добу до безпечних місць вивезли 60 людей.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; ;

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 08:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки ворожих обстрілів Харківської області повідомив у ранковому зведенні за 7 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".