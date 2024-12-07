Разрушен дом: российский БПЛА ударил по Купянщине – Синегубов

О последствиях вражеских обстрелов Харьковской области сообщил в утренней сводке за 7 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.

Накануне днем «прилет» зафиксировали в Купянском районе, написал Синегубов.

«14:30 пгт. Купянск-Узловой. В результате сброса FPV-дрона разрушен дом. Без пострадавших», – уточнил начальник ХОВА.

Также он напомнил, что в области из населенных пунктов Боровского и Купянского направления продолжается эвакуация: за минувшие сутки в безопасные места вывезли 60 людей.