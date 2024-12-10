Доба на півночі Харківщини: майже 300 обстрілів, у полон взяли окупанта
Обстановка на півночі Харківської області залишається складною. Українські воїни продовжують стримувати натиск окупаційних військ, повідомили в ОТУВ «Харків».
Минулої доби ворог шість разів проводив наступальні дії в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти завдали 41 удар дронами-камікадзе та здійснили 297 обстрілів позицій захисників України.
Втрати ворога за минулу добу склали 63 особи, з них безповоротні – 22, санітарні – 40, полонені – 1.
На Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 32 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: дві ББМ, засіб протиповітряної оборони, вісім автомобілів, одну одиницю спецтехніки та 20 БпЛА.
Знищено: 53 укриття для особового складу, стартова позиція запуску БпЛА та місце зберігання боєприпасів.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: обстріли, окупанти, ОТГВ "Харьков", север, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 13:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстановка на півночі Харківської області залишається складною. Українські воїни продовжують стримувати натиск окупаційних військ, повідомили в ОТУВ «Харків».".