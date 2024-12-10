Доба на півночі Харківщини: майже 300 обстрілів, у полон взяли окупанта

Обстановка на півночі Харківської області залишається складною. Українські воїни продовжують стримувати натиск окупаційних військ, повідомили в ОТУВ «Харків».

Минулої доби ворог шість разів проводив наступальні дії в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти завдали 41 удар дронами-камікадзе та здійснили 297 обстрілів позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу склали 63 особи, з них безповоротні – 22, санітарні – 40, полонені – 1.

На Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 32 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: дві ББМ, засіб протиповітряної оборони, вісім автомобілів, одну одиницю спецтехніки та 20 БпЛА.

Знищено: 53 укриття для особового складу, стартова позиція запуску БпЛА та місце зберігання боєприпасів.