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Доба на півночі Харківщини: майже 300 обстрілів, у полон взяли окупанта

Фронт 13:34   10.12.2024
Вікторія Яковенко
Доба на півночі Харківщини: майже 300 обстрілів, у полон взяли окупанта Фото: ОТУВ “Харків”

Обстановка на півночі Харківської області залишається складною. Українські воїни продовжують стримувати натиск окупаційних військ, повідомили в ОТУВ «Харків».

Минулої доби ворог шість разів проводив наступальні дії в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти завдали 41 удар дронами-камікадзе та здійснили 297 обстрілів позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу склали 63 особи, з них безповоротні – 22, санітарні – 40, полонені – 1.

На Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 32 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: дві ББМ, засіб протиповітряної оборони, вісім автомобілів, одну одиницю спецтехніки та 20 БпЛА.

Знищено: 53 укриття для особового складу, стартова позиція запуску БпЛА та місце зберігання боєприпасів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 13:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстановка на півночі Харківської області залишається складною. Українські воїни продовжують стримувати натиск окупаційних військ, повідомили в ОТУВ «Харків».".