Сутки на севере Харьковщины: почти 300 обстрелов, в плен взяли оккупанта
Обстановка на севере Харьковской области остается сложной. Украинские воины продолжают сдерживать давление оккупационных войск, сообщили в ОТГВ «Харьков».
За прошедшие сутки враг шесть раз проводил наступательные действия в районах Глубокого и Волчанска. Оккупанты нанесли 41 удар дронами-камикадзе и совершили 297 обстрелов позиций защитников Украины.
Потери врага за прошедшие сутки составили 63 человека, из них безвозвратные – 22, санитарные – 40, пленные – 1.
На Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 32 единицы вооружения и военной техники, в частности две ББМ, средство противовоздушной обороны, восемь автомобилей, одну единицу спецтехники и 20 БпЛА.
Уничтожено: 53 укрытия для личного состава, стартовая позиция запуска БпЛА и место хранения боеприпасов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: обстрелы, оккупанты, окупанти, ОТГВ "Харьков", север, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 13:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстановка на севере Харьковской области остается сложной. Украинские воины продолжают сдерживать давление оккупационных войск, сообщили в ОТГВ «Харьков».".