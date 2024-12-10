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Сутки на севере Харьковщины: почти 300 обстрелов, в плен взяли оккупанта

Фронт 13:34   10.12.2024
Виктория Яковенко
Сутки на севере Харьковщины: почти 300 обстрелов, в плен взяли оккупанта Фото: ОТГВ «Харьков»

Обстановка на севере Харьковской области остается сложной. Украинские воины продолжают сдерживать давление оккупационных войск, сообщили в ОТГВ «Харьков».

За прошедшие сутки враг шесть раз проводил наступательные действия в районах Глубокого и Волчанска. Оккупанты нанесли 41 удар дронами-камикадзе и совершили 297 обстрелов позиций защитников Украины.

Потери врага за прошедшие сутки составили 63 человека, из них безвозвратные – 22, санитарные – 40, пленные – 1.

На Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 32 единицы вооружения и военной техники, в частности две ББМ, средство противовоздушной обороны, восемь автомобилей, одну единицу спецтехники и 20 БпЛА.

Уничтожено: 53 укрытия для личного состава, стартовая позиция запуска БпЛА и место хранения боеприпасов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 13:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстановка на севере Харьковской области остается сложной. Украинские воины продолжают сдерживать давление оккупационных войск, сообщили в ОТГВ «Харьков».".