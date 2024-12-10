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Россияне пытаются форсировать Оскол на резиновых лодках, пока безуспешно – ВСУ

Фронт 11:48   10.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Россияне пытаются форсировать Оскол на резиновых лодках, пока безуспешно – ВСУ

Оккупанты не оставляют попыток перейти Оскол и закрепиться на позициях, однако на данный момент каких-либо успехов им добиться так и не удалось.

«Бывают нередкие и неоднократные попытки врага форсировать реку Оскол с помощью разных плавающих средств. В частности, это и резиновые лодки. Однако они уничтожаются нашими силами обороны. А те оккупанты, которым удалось перебраться и рассредоточиться, они вычисляются Силами обороны, уничтожаются разными средствами поражения», – сказал в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин.

Он также прокомментировал текущую обстановку на Купянщине. Уточнив, что, в целом, ситуация остается стабильно-тяжелой.

«Скажу так, что в том направлении тактика противника такая же, как и в большинстве направлений – это инфильтрация личного состава противника, его рассредоточение без привлечения большого количества бронетехники. Подавляющее большинство – высокомобильные штурмовые группы при поддержке, как я уже отметил, разного рода мобильной техники. На том направлении наши защитники за минувшие сутки отразили семь вражеских штурмовых действий противника, однако враг, конечно же, не оставляет попыток, предпринимает штурмовые действия», – добавил Волошин.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 11:48;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты не оставляют попыток перейти Оскол и закрепиться на позициях, однако на данный момент каких-либо успехов им добиться так и не удалось.".