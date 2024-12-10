Россияне пытаются форсировать Оскол на резиновых лодках, пока безуспешно – ВСУ
Оккупанты не оставляют попыток перейти Оскол и закрепиться на позициях, однако на данный момент каких-либо успехов им добиться так и не удалось.
«Бывают нередкие и неоднократные попытки врага форсировать реку Оскол с помощью разных плавающих средств. В частности, это и резиновые лодки. Однако они уничтожаются нашими силами обороны. А те оккупанты, которым удалось перебраться и рассредоточиться, они вычисляются Силами обороны, уничтожаются разными средствами поражения», – сказал в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин.
Он также прокомментировал текущую обстановку на Купянщине. Уточнив, что, в целом, ситуация остается стабильно-тяжелой.
«Скажу так, что в том направлении тактика противника такая же, как и в большинстве направлений – это инфильтрация личного состава противника, его рассредоточение без привлечения большого количества бронетехники. Подавляющее большинство – высокомобильные штурмовые группы при поддержке, как я уже отметил, разного рода мобильной техники. На том направлении наши защитники за минувшие сутки отразили семь вражеских штурмовых действий противника, однако враг, конечно же, не оставляет попыток, предпринимает штурмовые действия», – добавил Волошин.
Читайте также: DeepState распространяет «враждебную дезинформацию» — Сумская ОВА
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, обстрелы, оскол, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне пытаются форсировать Оскол на резиновых лодках, пока безуспешно – ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 11:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты не оставляют попыток перейти Оскол и закрепиться на позициях, однако на данный момент каких-либо успехов им добиться так и не удалось.".