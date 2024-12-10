Росіяни намагаються форсувати Оскіл на гумових човнах, поки що марно – ЗСУ

Окупанти не залишають спроб перейти Оскіл і закріпитися на позиціях, проте наразі якихось успіхів їм досягти так і не вдалося.

“Бувають непоодинокі і неодноразові спроби ворога форсувати річку Оскіл за допомогою різних плаваючих засобів. Зокрема, це і гумові човни, однак вони знищуються нашими Силами оборони. А ті окупанти, яким вдалося перебратися та розосередитися, вони вираховуються Силами оборони, знищуються різними засобами ураження“, – сказав в етері нацмарафону речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин.

Він також прокоментував поточну ситуацію на Куп’янщині. Уточнивши, що загалом ситуація залишається стабільно-важкою.

“Скажу так, що на тому напрямку тактика противника така сама, як і в більшості напрямків – це інфільтрація особового складу противника, його розосереджування без залучення великої кількості бронетехніки. Переважна більшість – високомобільні штурмові групи за підтримки, як я уже зазначив, різного роду мобільної техніки. На тому напрямку наші захисники за минулу добу відбили сім ворожих штурмових дій противника, однак ворог, звісно ж, не полишає спроб, проводить штурмові дії“, – додав Волошин.