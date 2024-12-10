DeepState поширює “ворожу дезінформацію” – Сумська ОВА

Аналітики проєкту DeepState вночі 10 грудня оновили карту фронту в Україні, повідомивши про просування російських військ у районі села Олександрія Сумської області.

Село знаходиться біля самого кордону з РФ – неподалік території, яку контролюють з літа Сили оборони України (умовно – в районі російського райцентру Суджа).

У Сумській ОВА вдень різко відреагували на дані аналітиків, назвавши їх фейком.

“Інформація про прорив росіянами кордону на Сумщині – це фейк! Повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіаресурсах – ворожа дезінформація, яка не відповідає дійсності“, – заявила пресслужба Сумської ОВА.

Чиновники також процитували начальника ОВА Володимира Артюха: “Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована”.

У військовій адміністрації закликали не піддаватися “на маніпуляції ворога, який намагається розхитати ситуацію на Сумщині!”