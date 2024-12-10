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DeepState поширює “ворожу дезінформацію” – Сумська ОВА

Україна 11:37   10.12.2024
Оксана Горун
DeepState поширює “ворожу дезінформацію” – Сумська ОВА

Аналітики проєкту DeepState вночі 10 грудня оновили карту фронту в Україні, повідомивши про просування російських військ у районі села Олександрія Сумської області.

Село знаходиться біля самого кордону з РФ – неподалік території, яку контролюють з літа Сили оборони України (умовно – в районі російського райцентру Суджа).

У Сумській ОВА вдень різко відреагували на дані аналітиків, назвавши їх фейком.

Інформація про прорив росіянами кордону на Сумщині – це фейк! Повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіаресурсах – ворожа дезінформація, яка не відповідає дійсності“, – заявила пресслужба Сумської ОВА.

Чиновники також процитували начальника ОВА Володимира Артюха: “Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована”.

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У військовій адміністрації закликали не піддаватися “на маніпуляції ворога, який намагається розхитати ситуацію на Сумщині!”

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 11:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики проєкту DeepState вночі 10 грудня оновили карту фронту в Україні, повідомивши про просування російських військ у районі села Олександрія Сумської області".