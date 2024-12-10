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DeepState распространяет «враждебную дезинформацию» — Сумская ОВА

Украина 11:37   10.12.2024
Оксана Горун
DeepState распространяет «враждебную дезинформацию» — Сумская ОВА Иллюстрация: карта DeepState

Аналитики проекта DeepState ночью 10 декабря обновили карту фронта в Украине, сообщив о продвижении российских войск в районе села Александрия Сумской области.

Село находится у самой границы с РФ — неподалеку от территории, которую контролируют с лета Силы обороны Украины (условно — в районе российского райцентра Суджа).

В Сумской ОВА днем резко отреагировали на данные аналитиков, назвав их фейком.

«Информация о прорыве россиянами границы в Сумской области – это фейк! Сообщения о пересечении границы, которые распространяются в медиа ресурсах – враждебная дезинформация, не соответствующая действительности», — заявила пресс-служба Сумской ОВА.

Чиновники также процитировали начальника ОВА Владимира Артюха: «Пока никаких данных от военных относительно изменения ситуации на границе нет, ситуация контролируемая».

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В военной администрации призвали не поддаваться «на манипуляции врага, который пытается расшатать ситуацию на Сумщине!»

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 11:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта DeepState ночью 10 декабря обновили карту фронта в Украине, сообщив о продвижении российских войск в районе села Александрия Сумской области".