DeepState распространяет «враждебную дезинформацию» — Сумская ОВА

Аналитики проекта DeepState ночью 10 декабря обновили карту фронта в Украине, сообщив о продвижении российских войск в районе села Александрия Сумской области.

Село находится у самой границы с РФ — неподалеку от территории, которую контролируют с лета Силы обороны Украины (условно — в районе российского райцентра Суджа).

В Сумской ОВА днем резко отреагировали на данные аналитиков, назвав их фейком.

«Информация о прорыве россиянами границы в Сумской области – это фейк! Сообщения о пересечении границы, которые распространяются в медиа ресурсах – враждебная дезинформация, не соответствующая действительности», — заявила пресс-служба Сумской ОВА.

Чиновники также процитировали начальника ОВА Владимира Артюха: «Пока никаких данных от военных относительно изменения ситуации на границе нет, ситуация контролируемая».

В военной администрации призвали не поддаваться «на манипуляции врага, который пытается расшатать ситуацию на Сумщине!»