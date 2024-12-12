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Прогноз погоди на 13 грудня у Харкові та області: мороз і сильний вітер

Погода 22:02   12.12.2024
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 13 грудня у Харкові та області: мороз і сильний вітер

Прогноз погоди на завтра, 13 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі невеликий сніг🌨. Вдень без істотних опадів🌤. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 протягом доби 2 – 7° морозу❄️.

По місту: Вночі невеликий сніг🌨. Вдень без істотних опадів🌤. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 протягом доби 3 – 5 морозу❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 22:02;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 13 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".