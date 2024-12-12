Прогноз погоды на 13 декабря в Харькове и области: мороз и сильный ветер

Прогноз погоды на завтра, 13 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью небольшой снег 🌨. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица 💧❄️.

Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с, утром и днем ​​порывы, 15 — 20 м/с.

Температура воздуха в течение суток 2 – 7° мороза❄️.

По городу: Ночью небольшой снег 🌨. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица 💧❄️.

Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с, утром и днем ​​порывы, 15 — 20 м/с.

Температура воздуха в течение суток 3 – 5 мороза❄️.