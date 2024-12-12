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Прогноз погоды на 13 декабря в Харькове и области: мороз и сильный ветер

Погода 22:02   12.12.2024
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 13 декабря в Харькове и области: мороз и сильный ветер Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 13 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью небольшой снег 🌨. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с, утром и днем ​​порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха в течение суток 2 – 7° мороза❄️.

По городу: Ночью небольшой снег 🌨. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с, утром и днем ​​порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха в течение суток 3 – 5 мороза❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 22:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 13 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".