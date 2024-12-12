Live
  • Чт 12.12.2024
  • Харків  -2°С
  • USD 41.69
  • EUR 43.8

Три роки тюрми отримала колишня чиновниця з Борової на Харківщині

Суспільство 16:22   12.12.2024
Вікторія Яковенко
Три роки тюрми отримала колишня чиновниця з Борової на Харківщині Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині за роботу на РФ засудили жінку, яка на момент окупації громади була заступницею Борівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурантка при окупантах обійняла посаду «и. о. директора государственного бюджетного образовательного учреждения «Боровская общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза В. С. Колесника».

«Колаборантка впроваджувала освітній процес російською мовою та за п’ятибальною системою. Крім того, вона утворила із вчителів шкільну приймальну комісію по вступу майбутніх учнів, які бажають навчатися за російськими стандартами освіти. Також директорка провела і батьківські збори, де повідомила про запровадженням системи освіти держави-агресора. Для русифікації українських дітей від окупаційної влади вона отримала підручники російського виробництва», – зазначили правоохоронці.

Перед деокупацією регіону колишня чиновниця втекла до РФ, зараз вона перебуває у розшуку.

Її визнали винною у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 ККУ). Жінці призначили три роки тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк 15 років.

Читайте також: 11 років дали директору стадіону Куп’янська, що розважав окупантів Харківщини

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Де «прилетіли» ворожі КАБи на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ
Де «прилетіли» ворожі КАБи на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ
12.12.2024, 16:52
Атракціони в Харкові можуть запрацювати у 2025 році: назвали умову (відео)
Атракціони в Харкові можуть запрацювати у 2025 році: назвали умову (відео)
12.12.2024, 17:15
Три роки тюрми отримала колишня чиновниця з Борової на Харківщині
Три роки тюрми отримала колишня чиновниця з Борової на Харківщині
12.12.2024, 16:22
Зняв колеса з авто і викрав речі: житель Чугуївщини отримав підозру
Зняв колеса з авто і викрав речі: житель Чугуївщини отримав підозру
12.12.2024, 15:52
Підпали і крадіжки лічильників: харківські тепловики про «болючі теми» (відео)
Підпали і крадіжки лічильників: харківські тепловики про «болючі теми» (відео)
12.12.2024, 15:26
Затвердили перелік будинків, які знесуть у Харкові: адреси
Затвердили перелік будинків, які знесуть у Харкові: адреси
11.12.2024, 14:50

Новини за темою:

09:07
Примусова евакуація дітей із сім’ями з Борової на Харківщині завершена
15:19
Успіхи ЗС РФ у напрямку на Борову на мапах перебільшені – офіцер НГУ
17:55
Евакуація з Борівської громади на Харківщині: кого вивезуть примусово
13:02
З Борової мають вивезти усіх жителів: яка допомога на них чекає в Харкові
14:24
Усе більше бронетехніки застосовує РФ на Харківщині: як це пов’язано з погодою

Ви читали новину: «Три роки тюрми отримала колишня чиновниця з Борової на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 16:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за роботу на РФ засудили жінку, яка на момент окупації громади була заступницею Борівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.".