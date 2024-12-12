Три роки тюрми отримала колишня чиновниця з Борової на Харківщині
На Харківщині за роботу на РФ засудили жінку, яка на момент окупації громади була заступницею Борівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.
За даними Харківської обласної прокуратури, фігурантка при окупантах обійняла посаду «и. о. директора государственного бюджетного образовательного учреждения «Боровская общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза В. С. Колесника».
«Колаборантка впроваджувала освітній процес російською мовою та за п’ятибальною системою. Крім того, вона утворила із вчителів шкільну приймальну комісію по вступу майбутніх учнів, які бажають навчатися за російськими стандартами освіти. Також директорка провела і батьківські збори, де повідомила про запровадженням системи освіти держави-агресора. Для русифікації українських дітей від окупаційної влади вона отримала підручники російського виробництва», – зазначили правоохоронці.
Перед деокупацією регіону колишня чиновниця втекла до РФ, зараз вона перебуває у розшуку.
Її визнали винною у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 ККУ). Жінці призначили три роки тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк 15 років.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Борова, приговор, харківщина, Харьковская областная прокуратура, чиновница;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 16:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за роботу на РФ засудили жінку, яка на момент окупації громади була заступницею Борівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.".