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Три года тюрьмы получила бывшая чиновница из Боровой на Харьковщине

Общество 16:22   12.12.2024
Виктория Яковенко
Три года тюрьмы получила бывшая чиновница из Боровой на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине за работу на РФ приговорили женщину, которая на момент оккупации громады была заместителем Боровского поселкового главы по деятельности исполнительных органов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурантка при оккупантах заняла должность «и. о. директора государственного бюджетного образовательного учреждения «Боровская общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза В. С. Колесника».

«Колаборантка внедряла образовательный процесс на русском языке и по пятибалльной системе. Кроме того, она создала из учителей школьную приемную комиссию по поступлению будущих учеников, желающих учиться по российским стандартам образования. Также директор провела и родительское собрание, где сообщила о введении системы образования государства-агрессора. Для русификации украинских детей от оккупационных властей она получила учебники российского производства», — отметили правоохранители.

Перед деоккупацией региона бывшая чиновница сбежала в РФ, сейчас она находится в розыске.

Ее признали виновной в коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УКУ). Женщине назначили три года тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 15 лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 16:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине за работу на РФ приговорили женщину, которая на момент оккупации громады была заместителем Боровского поселкового главы по деятельности исполнительных органов.".