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11 лет дали директору стадиона Купянска, развлекавшего оккупантов Харьковщины

Происшествия 17:35   09.12.2024
Оксана Якушко
11 лет дали директору стадиона Купянска, развлекавшего оккупантов Харьковщины

67-летний директор стадиона из Купянска, который организовывал спортивные праздники для оккупантов, получил приговор, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Во время оккупации Купянскими россиянами, с апреля по сентябрь 2022 года, глава местного стадиона модерировал проведение массовых спортивных и культурных мероприятий пропагандистского толка для новой «власти».

В июле коллаборант организовал турнир по футболу, посвященный Дню Военно-морского флота России, на котором присутствовал «глава» так называемой «ВГА Харьковской области».

В декабре 2022 года стражи порядка разоблачили и задержали вражеского пособника. Суд он ожидал под стражей. Вину он не признал и заявил, что его действия во время оккупации города были направлены, прежде всего, на сохранение вверенного ему имущества.

Суд признал виновным мужчину в пособничестве РФ. Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 17:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "67-летний директор стадиона из Купянска, который организовывал спортивные праздники для оккупантов, получил приговор, сообщила Харьковская областная прокуратура.".