11 років дали директору стадіону Куп’янська, що розважав окупантів Харківщини

67-річний директор стадіону з Куп’янська, який організовував спортивні свята для окупантів, одержав вирок, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Під час окупації Куп’янська росіянами, з квітня по вересень 2022 року, очільник місцевого стадіону модерував проведення масових спортивних та культурних заходів пропагандистського спрямування для нової «влади».

У липні колаборант організував турнір по футболу, присвячений Дню Військово-морського флоту рф, на якому був присутній «глава» так званої «ВГА Харьковской области».

У грудні 2022 року правоохоронці викрили і затримали ворожого пособника. На суд він очікував під вартою. Вину він не визнав і заявив, що його дії під час окупації міста були направлені передусім на збереження ввіреного йому майна.

Суд визнав винним чоловіка в пособництві РФ. Йому призначили покарання у виді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.