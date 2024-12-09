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11 років дали директору стадіону Куп’янська, що розважав окупантів Харківщини

Події 17:35   09.12.2024
Оксана Якушко
11 років дали директору стадіону Куп’янська, що розважав окупантів Харківщини

67-річний директор стадіону з Куп’янська, який організовував спортивні свята для окупантів, одержав вирок, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Під час окупації Куп’янська росіянами, з квітня по вересень 2022 року, очільник місцевого стадіону модерував проведення масових спортивних та культурних заходів пропагандистського спрямування для нової «влади».

У липні колаборант організував турнір по футболу, присвячений Дню Військово-морського флоту рф, на якому був присутній «глава» так званої «ВГА Харьковской области».

У грудні 2022 року правоохоронці викрили і затримали ворожого пособника. На суд він очікував під вартою. Вину він не визнав і заявив, що його дії під час окупації міста були направлені передусім на збереження ввіреного йому майна.

Суд визнав винним чоловіка в пособництві РФ. Йому призначили покарання у виді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «11 років дали директору стадіону Куп’янська, що розважав окупантів Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 17:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "67-річний директор стадіону з Куп’янська, який організовував спортивні свята для окупантів, одержав вирок, повідомила Харківська обласна прокуратура.".