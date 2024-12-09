11 років дали директору стадіону Куп’янська, що розважав окупантів Харківщини
67-річний директор стадіону з Куп’янська, який організовував спортивні свята для окупантів, одержав вирок, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Під час окупації Куп’янська росіянами, з квітня по вересень 2022 року, очільник місцевого стадіону модерував проведення масових спортивних та культурних заходів пропагандистського спрямування для нової «влади».
У липні колаборант організував турнір по футболу, присвячений Дню Військово-морського флоту рф, на якому був присутній «глава» так званої «ВГА Харьковской области».
У грудні 2022 року правоохоронці викрили і затримали ворожого пособника. На суд він очікував під вартою. Вину він не визнав і заявив, що його дії під час окупації міста були направлені передусім на збереження ввіреного йому майна.
Суд визнав винним чоловіка в пособництві РФ. Йому призначили покарання у виді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Читайте також: Чи є у росіян шанси дійти Харкова, пояснив командир із “Ахіллеса”
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: колаборант, куп'янск, приговор, стадион, суд, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «11 років дали директору стадіону Куп’янська, що розважав окупантів Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 17:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "67-річний директор стадіону з Куп’янська, який організовував спортивні свята для окупантів, одержав вирок, повідомила Харківська обласна прокуратура.".