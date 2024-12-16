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Яйця на Харківщині подорожчали на 55%, овочі на 13% – облстат (інфографіка)

Суспільство 15:26   16.12.2024
Вікторія Яковенко
Яйця на Харківщині подорожчали на 55%, овочі на 13% – облстат (інфографіка) Інфографіка: Головне управління статистики в Харківській області

Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у листопаді порівняно з жовтнем та початком року.

«Споживчі ціни у Харківській області у листопаді порівняно із жовтнем зросли на 1,7%, з початку року – на 10,7% (по Україні порівняно із жовтнем зросли на 1,9%, з початку року – на 10,4%)», – поінформували фахівці.

Зазначається, що в регіоні найбільше зросла ціна на яйця (на 54,8%). Також подорожчали овочі (на 13%). Додали в ціні олія та молоко (на 6,5% та 5,8% відповідно). Крім того, подорожчали хліб, сир, масло та послуги з охорони здоров’я.

При цьому подешевшали одяг і взуття (на 3,5%). Знизились ціни на макаронні вироби (на 3,2%), на цукор (на 0,8%), на паливо (на 0,7%), на м’ясо (на 0,2%).

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Яйця на Харківщині подорожчали на 55%, овочі на 13% – облстат (інфографіка)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 15:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у листопаді порівняно з жовтнем та початком року.".