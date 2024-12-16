Яйца на Харьковщине подорожали на 55%, овощи на 13% – облстат (инфографика)

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в ноябре по сравнению с октябрем и началом года.

«Потребительские цены на Харьковщине в ноябре по сравнению с октябрем выросли на 1,7%, с начала года – на 10,7% (по Украине по сравнению с октябрем выросли на 1,9%, с начала года – на 10,4%)», – проинформировали специалисты.

Отмечается, что в регионе больше всего выросла цена на яйца (на 54,8%). Также подорожали овощи (на 13%). Добавили в цене масло и молоко (на 6,5% и 5,8% соответственно). Кроме того, подорожали хлеб, сыр, масло и услуги по здравоохранению.

При этом подешевели одежда и обувь (на 3,5%). Снизились цены на макаронные изделия (на 3,2%), сахар (на 0,8%), топливо (на 0,7%), мясо (на 0,2%).