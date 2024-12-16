Яйца на Харьковщине подорожали на 55%, овощи на 13% – облстат (инфографика)
Инфографика: Главное управление статистики в Харьковской области
Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в ноябре по сравнению с октябрем и началом года.
«Потребительские цены на Харьковщине в ноябре по сравнению с октябрем выросли на 1,7%, с начала года – на 10,7% (по Украине по сравнению с октябрем выросли на 1,9%, с начала года – на 10,4%)», – проинформировали специалисты.
Отмечается, что в регионе больше всего выросла цена на яйца (на 54,8%). Также подорожали овощи (на 13%). Добавили в цене масло и молоко (на 6,5% и 5,8% соответственно). Кроме того, подорожали хлеб, сыр, масло и услуги по здравоохранению.
При этом подешевели одежда и обувь (на 3,5%). Снизились цены на макаронные изделия (на 3,2%), сахар (на 0,8%), топливо (на 0,7%), мясо (на 0,2%).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: облстат, овощи, харьковщина, цены, яйца;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 15:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в ноябре по сравнению с октябрем и началом года.".