Троє загиблих і поранені: по Шевченковому на Харківщині вдарили Іскандером
У селищі Шевченкове Куп’янського району, де троє людей загинули і ще стільки ж постраждали, росіяни попередньо вдарили ракетою «Іскандер-М», повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
За даними правоохоронців, внаслідок ворожої атаки близько 15:00 пошкоджено понад десять приватних житлових будинків, паркани, гаражі.
«Одна цивільна жінка дістала не сумісні з життям травми. Ще одна жінка померла під час транспортування до медичного закладу. Також смертельні травми отримав цивільний чоловік. Ще троє цивільних мешканців селища, серед яких дві жінки та один чоловік, дістали поранень», – розповіли в поліції.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що під ударами армії РФ були селища Шевченкове та Дворічна Куп’янського району. У Шевченковому загинули дві жінки 67 та 65 років, а також 33-річний чоловік.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Искандер-М, новини Харкова, поліція Харківський області, шевченково;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 18:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Шевченкове Куп’янського району, де троє людей загинули і ще стільки ж постраждали, росіяни попередньо вдарили ракетою «Іскандер-М»".