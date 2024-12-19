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Трое погибших и раненые: по Шевченково на Харьковщине ударили Искандером

Происшествия 18:19   19.12.2024
Елена Нагорная
Трое погибших и раненые: по Шевченково на Харьковщине ударили Искандером

По поселку Шевченково Купянского района, где три человека погибли и еще столько же пострадали, россияне предварительно ударили ракетой «Искандер-М», сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, в результате вражеской атаки около 15:00 повреждено более десяти частных жилых домов, заборы, гаражи.

«Одна гражданская женщина получила не совместимые с жизнью травмы. Еще одна женщина умерла во время транспортировки в медицинское учреждение. Также смертельные травмы получил гражданский мужчина. Еще трое гражданских жителей поселка, среди которых две женщины и один мужчина, получили ранения», — рассказали в полиции.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что под ударами армии РФ были поселки Шевченково и Двуречная Купянского района. В Шевченково погибли две женщины 67 и 65 лет, а также 33-летний мужчина.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 18:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По поселку Шевченково Купянского района, где три человека погибли и еще столько же пострадали, россияне предварительно ударили ракетой «Искандер-М»".