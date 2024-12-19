Трое погибших и четверо раненых: ВС РФ обстреляли Купянщину

Под ударом армии РФ были поселки Шевченково и Двуречная Купянского района на Харьковщине, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 19:06. Поселок Двуречная в 15:10 атаковали FPV-дроном. Там получила ранения 54-летняя женщина, информируют в облпрокуратуре.

Дополнено в 17:02. Число погибших в Шевченково возросло до трех. Погибли две женщины – 67 и 65 лет и 33-летний мужчина, проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 16:17. Количество погибших увеличилось до двух. От ударов россиян погиб гражданский мужчина, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

15:58. В результате вражеского обстрела Шевченково одна женщина погибла, ее данные устанавливаются. Еще одна женщина и мужчина получили ранения.

В результате обстрела Двуречной еще одна женщина получила ранения, ее госпитализировали.