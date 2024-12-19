Трое погибших и четверо раненых: ВС РФ обстреляли Купянщину
Под ударом армии РФ были поселки Шевченково и Двуречная Купянского района на Харьковщине, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 19:06. Поселок Двуречная в 15:10 атаковали FPV-дроном. Там получила ранения 54-летняя женщина, информируют в облпрокуратуре.
Дополнено в 17:02. Число погибших в Шевченково возросло до трех. Погибли две женщины – 67 и 65 лет и 33-летний мужчина, проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 16:17. Количество погибших увеличилось до двух. От ударов россиян погиб гражданский мужчина, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
15:58. В результате вражеского обстрела Шевченково одна женщина погибла, ее данные устанавливаются. Еще одна женщина и мужчина получили ранения.
В результате обстрела Двуречной еще одна женщина получила ранения, ее госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, Олег Синегубов, погибла, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 19:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под ударом армии РФ были поселки Шевченково и Двуречная Купянского района на Харьковщине, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".