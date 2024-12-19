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Троє загиблих та четверо поранених: ЗС РФ обстріляли Куп’янщину

Події 19:06   19.12.2024
Вікторія Яковенко
Троє загиблих та четверо поранених: ЗС РФ обстріляли Куп’янщину

Під ударом армії РФ були селища Шевченкове та Дворічна Куп’янського району на Харківщині, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 19:06. Селище Дворічна о 15:10 атакували FPV-дроном. Там отримала поранення 54-річна жінка, інформують в облпрокуратурі.

Доповнено о 17:02. Кількість загиблих у Шевченковому зросла до трьох. Загинули дві жінки – 67 і 65 років та 33-річний чоловік, поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 16:17. Кількість загиблих збільшилася до двох. Від ударів росіян загинув цивільний чоловік, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

15:58. Внаслідок ворожого обстрілу Шевченкового одна жінка загинула, її дані встановлюються. Ще одна жінка та чоловік – отримали поранення.

Внаслідок обстрілу Дворічної ще одна жінка отримала поранення, її шпиталізували.

Читайте також: Експерт: ЗСУ відходять від Дворічної, РФ наступає біля Лозової та Загризового

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 19:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під ударом армії РФ були селища Шевченкове та Дворічна Куп’янського району на Харківщині, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".