Троє загиблих та четверо поранених: ЗС РФ обстріляли Куп’янщину

Під ударом армії РФ були селища Шевченкове та Дворічна Куп’янського району на Харківщині, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 19:06. Селище Дворічна о 15:10 атакували FPV-дроном. Там отримала поранення 54-річна жінка, інформують в облпрокуратурі.

Доповнено о 17:02. Кількість загиблих у Шевченковому зросла до трьох. Загинули дві жінки – 67 і 65 років та 33-річний чоловік, поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 16:17. Кількість загиблих збільшилася до двох. Від ударів росіян загинув цивільний чоловік, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

15:58. Внаслідок ворожого обстрілу Шевченкового одна жінка загинула, її дані встановлюються. Ще одна жінка та чоловік – отримали поранення.

Внаслідок обстрілу Дворічної ще одна жінка отримала поранення, її шпиталізували.