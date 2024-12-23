Два вечори поспіль не ходитимуть трамваї у деяких районах Харкова
Трамваї №20 з 21:10 і до закінчення руху 23 та 24 грудня не ходитимуть.
Рух трамваїв на вул. Євгена Котляра, вул. Великій Панасівській, вул. Клочківській, у пров. Лосівському, пров. Пискунівському та проїзді Рогатинському, на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Європейської, буде припинений два вечори поспіль.
Це пов’язано з ремонтом контактної мережі, повідомили у Департаменті будівництва та дорожньому господарстві.
У цей період трамваї курсуватимуть так: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська»
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: трамвай, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 20:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї №20 з 21:10 і до закінчення руху 23 та 24 грудня не ходитимуть.".