Live
  • Пн 23.12.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 41.88
  • EUR 43.51

Два вечори поспіль не ходитимуть трамваї у деяких районах Харкова

Транспорт 20:28   23.12.2024
Оксана Якушко
Два вечори поспіль не ходитимуть трамваї у деяких районах Харкова

Трамваї №20 з 21:10 і до закінчення руху 23 та 24 грудня не ходитимуть.

Рух трамваїв на вул. Євгена Котляра, вул. Великій Панасівській, вул. Клочківській, у пров. Лосівському, пров. Пискунівському та проїзді Рогатинському, на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Європейської, буде припинений два вечори поспіль.

Це пов’язано з ремонтом контактної мережі, повідомили у Департаменті будівництва та дорожньому господарстві.

У цей період трамваї курсуватимуть так: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська»

Читайте також: На тиждень перекриють для транспорту вулицю у Харкові

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Близько семи днів воюють росіяни на Харківському напрямку, потім зникають
Близько семи днів воюють росіяни на Харківському напрямку, потім зникають
23.12.2024, 21:01
Два вечори поспіль не ходитимуть трамваї у деяких районах Харкова
Два вечори поспіль не ходитимуть трамваї у деяких районах Харкова
23.12.2024, 20:28
Прогноз погоди на Святвечір у Харкові та області: туман і тепло, наче восени
Прогноз погоди на Святвечір у Харкові та області: туман і тепло, наче восени
23.12.2024, 19:50
Харківський мобільний додаток «Open Kharkiv»: Терехов розповів як скачати
Харківський мобільний додаток «Open Kharkiv»: Терехов розповів як скачати
23.12.2024, 11:21
Довічне за убивство всієї родини і перехожого отримав чоловік у Харкові
Довічне за убивство всієї родини і перехожого отримав чоловік у Харкові
23.12.2024, 18:48
На тиждень перекриють для транспорту вулицю у Харкові
На тиждень перекриють для транспорту вулицю у Харкові
23.12.2024, 19:22

Новини за темою:

21:11
У понеділок трамваї не ходитимуть в деяких районах Харкова
18:28
Завтра трамваї ходитимуть за зміненим маршрутом в деяких районах Харкова
19:33
Трамваї та тролейбуси змінюють маршрути в Харкові – подробиці
19:02
Завтра не ходитимуть трамваї по одній з вулиць Харкова
19:36
Завтра вдень трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова

Ви читали новину: «Два вечори поспіль не ходитимуть трамваї у деяких районах Харкова»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 20:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї №20 з 21:10 і до закінчення руху 23 та 24 грудня не ходитимуть.".