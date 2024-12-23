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Два вечера подряд не будут ходить трамваи в некоторых районах Харькова

Транспорт 20:28   23.12.2024
Оксана Якушко
Два вечера подряд не будут ходить трамваи в некоторых районах Харькова Фото: сайт Харьковского горсовета

Трамваи №20 с 21:10 и до окончания движения 23 и 24 декабря не будут ходить.

Движение трамваев на ул. Евгения Котляра, ул. Большой Панасовской, ул. Клочковский, в пер. Лосовском, пер. Пискуновском и Рогатинском проезде, на участке от ул. Полтавский Шлях к ул. Европейской, будет прекращено два вечера подряд.

Это связано с ремонтом контактной сети, сообщили в Департаменте строительства и дорожном хозяйстве.

В этот период трамваи будут курсировать следующим образом: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – ул. Клочковская – разворотный круг «Ул. Европейская»

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 20:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамваи №20 с 21:10 и до окончания движения 23 и 24 декабря не будут ходить.".