Два вечера подряд не будут ходить трамваи в некоторых районах Харькова
Фото: сайт Харьковского горсовета
Трамваи №20 с 21:10 и до окончания движения 23 и 24 декабря не будут ходить.
Движение трамваев на ул. Евгения Котляра, ул. Большой Панасовской, ул. Клочковский, в пер. Лосовском, пер. Пискуновском и Рогатинском проезде, на участке от ул. Полтавский Шлях к ул. Европейской, будет прекращено два вечера подряд.
Это связано с ремонтом контактной сети, сообщили в Департаменте строительства и дорожном хозяйстве.
В этот период трамваи будут курсировать следующим образом: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – ул. Клочковская – разворотный круг «Ул. Европейская»
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 20:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамваи №20 с 21:10 и до окончания движения 23 и 24 декабря не будут ходить.".