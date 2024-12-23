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На неделю перекроют для транспорта улицу в Харькове

Транспорт 19:22   23.12.2024
Оксана Якушко
На неделю перекроют для транспорта улицу в Харькове Фото: ХГС

До 31 января 2025 перекроют для движения транспорта улицу Кандаурова на участке от ул. Полтавский Шлях к ул. Ильинской.

Это связано с аварийными работами на газопроводе, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно по улицам Полтавский Шлях, Ильинской, Озерянской и т.д.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 19:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 31 января 2025 перекроют для движения транспорта улицу Кандаурова на участке от ул. Полтавский Шлях к ул. Ильинской.".