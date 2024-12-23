На неделю перекроют для транспорта улицу в Харькове

До 31 января 2025 перекроют для движения транспорта улицу Кандаурова на участке от ул. Полтавский Шлях к ул. Ильинской.

Это связано с аварийными работами на газопроводе, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно по улицам Полтавский Шлях, Ильинской, Озерянской и т.д.