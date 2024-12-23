На неделю перекроют для транспорта улицу в Харькове
Фото: ХГС
До 31 января 2025 перекроют для движения транспорта улицу Кандаурова на участке от ул. Полтавский Шлях к ул. Ильинской.
Это связано с аварийными работами на газопроводе, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Объехать закрытый участок можно по улицам Полтавский Шлях, Ильинской, Озерянской и т.д.
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: объезд, перекроют дорогу, транспорт, улица, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 19:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 31 января 2025 перекроют для движения транспорта улицу Кандаурова на участке от ул. Полтавский Шлях к ул. Ильинской.".