На тиждень перекриють для транспорту вулицю у Харкові

До 31 січня 2025 року перекриють для руху транспорту вулицю Кандаурова на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Іллінської.

Це пов’язано з аварійними роботами на газопроводі, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Об’їхати закриту ділянку можна вулицями Полтавський Шлях, Іллінською, Озерянською тощо.