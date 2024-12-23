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На тиждень перекриють для транспорту вулицю у Харкові

Транспорт 19:22   23.12.2024
Оксана Якушко
На тиждень перекриють для транспорту вулицю у Харкові Фото: ХМР

До 31 січня 2025 року перекриють для руху транспорту вулицю Кандаурова на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Іллінської.

Це пов’язано з аварійними роботами на газопроводі, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Об’їхати закриту ділянку можна вулицями Полтавський Шлях, Іллінською, Озерянською тощо.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 19:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 31 січня 2025 року перекриють для руху транспорту вулицю Кандаурова на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Іллінської.".