На тиждень перекриють для транспорту вулицю у Харкові
Фото: ХМР
До 31 січня 2025 року перекриють для руху транспорту вулицю Кандаурова на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Іллінської.
Це пов’язано з аварійними роботами на газопроводі, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.
Об’їхати закриту ділянку можна вулицями Полтавський Шлях, Іллінською, Озерянською тощо.
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: объезд, перекроют дорогу, транспорт, улица, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 19:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 31 січня 2025 року перекриють для руху транспорту вулицю Кандаурова на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Іллінської.".