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Харків матиме новий вигляд: рекламу розміщуватимуть інакше, подробиці

Суспільство 14:49   24.12.2024
Вікторія Яковенко
Харків матиме новий вигляд: рекламу розміщуватимуть інакше, подробиці Фото: Харківська міськрада

Виконавчий комітет Харківської міськради 24 грудня затвердив Архітектурно-художню концепцію оформлення зовнішнього вигляду вулиць, магістралей та територій міста, а також інформаційних і рекламних конструкцій.

Як повідомляють у мерії, це рішення спрямоване на покращення естетики міського простору, збереження автентичності історичного середовища та підвищення туристичної привабливості Харкова.

«Документ передбачає оновлення правил розміщення зовнішньої реклами, вивісок та табличок на будівлях і спорудах. Зокрема, власники рекламних конструкцій повинні адаптувати їх до нових стандартів, розробивши відповідні паспорти опорядження фасадів у разі невідповідності», – зазначили у міськраді.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 14:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконавчий комітет Харківської міськради 24 грудня затвердив Архітектурно-художню концепцію оформлення зовнішнього вигляду вулиць, магістралей та територій міста.".