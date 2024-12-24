Харків матиме новий вигляд: рекламу розміщуватимуть інакше, подробиці
Фото: Харківська міськрада
Виконавчий комітет Харківської міськради 24 грудня затвердив Архітектурно-художню концепцію оформлення зовнішнього вигляду вулиць, магістралей та територій міста, а також інформаційних і рекламних конструкцій.
Як повідомляють у мерії, це рішення спрямоване на покращення естетики міського простору, збереження автентичності історичного середовища та підвищення туристичної привабливості Харкова.
«Документ передбачає оновлення правил розміщення зовнішньої реклами, вивісок та табличок на будівлях і спорудах. Зокрема, власники рекламних конструкцій повинні адаптувати їх до нових стандартів, розробивши відповідні паспорти опорядження фасадів у разі невідповідності», – зазначили у міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 14:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконавчий комітет Харківської міськради 24 грудня затвердив Архітектурно-художню концепцію оформлення зовнішнього вигляду вулиць, магістралей та територій міста.".