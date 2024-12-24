Харків матиме новий вигляд: рекламу розміщуватимуть інакше, подробиці

Виконавчий комітет Харківської міськради 24 грудня затвердив Архітектурно-художню концепцію оформлення зовнішнього вигляду вулиць, магістралей та територій міста, а також інформаційних і рекламних конструкцій.

Як повідомляють у мерії, це рішення спрямоване на покращення естетики міського простору, збереження автентичності історичного середовища та підвищення туристичної привабливості Харкова.

«Документ передбачає оновлення правил розміщення зовнішньої реклами, вивісок та табличок на будівлях і спорудах. Зокрема, власники рекламних конструкцій повинні адаптувати їх до нових стандартів, розробивши відповідні паспорти опорядження фасадів у разі невідповідності», – зазначили у міськраді.