Харьков будет выглядеть по-новому: рекламу разместят иначе, подробности
Фото: Харьковский горсовет
Исполнительный комитет Харьковского горсовета 24 декабря утвердил Архитектурно художественную концепцию оформления внешнего вида улиц, магистралей и территорий города, а также информационных и рекламных конструкций.
Как сообщают в мэрии, это решение направлено на улучшение эстетики городского пространства, сохранение подлинности исторической среды и повышение туристической привлекательности Харькова.
«Документ предусматривает обновление правил размещения наружной рекламы, вывесок и табличек на постройках и сооружениях. В частности, владельцы рекламных конструкций должны адаптировать их к новым стандартам, разработав соответствующие паспорта отделки фасадов в случае несоответствия», — отметили в горсовете.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: исполком, міськрада, реклама, решение, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 14:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исполнительный комитет Харьковского горсовета 24 декабря утвердил Архитектурно художественную концепцию оформления внешнего вида улиц, магистралей и территорий города.".