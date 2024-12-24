Харьков будет выглядеть по-новому: рекламу разместят иначе, подробности

Исполнительный комитет Харьковского горсовета 24 декабря утвердил Архитектурно художественную концепцию оформления внешнего вида улиц, магистралей и территорий города, а также информационных и рекламных конструкций.

Как сообщают в мэрии, это решение направлено на улучшение эстетики городского пространства, сохранение подлинности исторической среды и повышение туристической привлекательности Харькова.

«Документ предусматривает обновление правил размещения наружной рекламы, вывесок и табличек на постройках и сооружениях. В частности, владельцы рекламных конструкций должны адаптировать их к новым стандартам, разработав соответствующие паспорта отделки фасадов в случае несоответствия», — отметили в горсовете.