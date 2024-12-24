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Харьков будет выглядеть по-новому: рекламу разместят иначе, подробности

Общество 14:49   24.12.2024
Виктория Яковенко
Харьков будет выглядеть по-новому: рекламу разместят иначе, подробности Фото: Харьковский горсовет

Исполнительный комитет Харьковского горсовета 24 декабря утвердил Архитектурно художественную концепцию оформления внешнего вида улиц, магистралей и территорий города, а также информационных и рекламных конструкций.

Как сообщают в мэрии, это решение направлено на улучшение эстетики городского пространства, сохранение подлинности исторической среды и повышение туристической привлекательности Харькова.

«Документ предусматривает обновление правил размещения наружной рекламы, вывесок и табличек на постройках и сооружениях. В частности, владельцы рекламных конструкций должны адаптировать их к новым стандартам, разработав соответствующие паспорта отделки фасадов в случае несоответствия», — отметили в горсовете.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 14:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исполнительный комитет Харьковского горсовета 24 декабря утвердил Архитектурно художественную концепцию оформления внешнего вида улиц, магистралей и территорий города.".