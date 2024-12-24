ОТУВ “Харків”: 11 одиниць техніки та 39 бійців РФ знищили СОУ за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
Ситуація на півночі Харківщини залишається незмінною та важкою, повідомили в ОТУВ “Харків”.
“Відбулося чотири бойові зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська. російські окупанти завдали 6 ударів дронами-камікадзе та здійснили 218 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – уточнили у ЗСУ.
Протягом доби на Харківському напрямку окупанти втратили 39 військових: 19 убитих, 20 поранених. Крім того, Сили оборони знищили 11 одиниць озброєння та спецтехніки, а також 45 укриттів для особового складу.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 11:01;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на півночі Харківщини залишається незмінною та важкою, повідомили в ОТУВ “Харків”.".