ОТУВ “Харків”: 11 одиниць техніки та 39 бійців РФ знищили СОУ за добу

Ситуація на півночі Харківщини залишається незмінною та важкою, повідомили в ОТУВ “Харків”.

“Відбулося чотири бойові зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська. російські окупанти завдали 6 ударів дронами-камікадзе та здійснили 218 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – уточнили у ЗСУ.

Протягом доби на Харківському напрямку окупанти втратили 39 військових: 19 убитих, 20 поранених. Крім того, Сили оборони знищили 11 одиниць озброєння та спецтехніки, а також 45 укриттів для особового складу.