Live
  • Вт 24.12.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 41.99
  • EUR 43.65

ОТУВ “Харків”: 11 одиниць техніки та 39 бійців РФ знищили СОУ за добу

Фронт 11:01   24.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків”: 11 одиниць техніки та 39 бійців РФ знищили СОУ за добу Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на півночі Харківщини залишається незмінною та важкою, повідомили в ОТУВ “Харків”.

Відбулося чотири бойові зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська. російські окупанти завдали 6 ударів дронами-камікадзе та здійснили 218 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – уточнили у ЗСУ.

Протягом доби на Харківському напрямку окупанти втратили 39 військових: 19 убитих, 20 поранених. Крім того, Сили оборони знищили 11 одиниць озброєння та спецтехніки, а також 45 укриттів для особового складу.

Читайте також: Ворог атакує: на Куп’янщині за добу було 19 боїв – подробиці Генштабу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Харків почне відзначати Різдво одним з перших: коли зійде різдвяна зірка
Харків почне відзначати Різдво одним з перших: коли зійде різдвяна зірка
24.12.2024, 12:36
Бюджет на 2025 рік затвердили на сесії Харківської облради: що у пріоритеті
Бюджет на 2025 рік затвердили на сесії Харківської облради: що у пріоритеті
24.12.2024, 12:06
47-річна жінка постраждала в пожежі на Харківщині (фото)
47-річна жінка постраждала в пожежі на Харківщині (фото)
23.12.2024, 14:51
Пораненого хижого птаха вилікували і випустили на волю під Харковом (відео)
Пораненого хижого птаха вилікували і випустили на волю під Харковом (відео)
23.12.2024, 15:27
Підлітків у Харкові підозрюють у підпалі авто ЗСУ: ймовірно працювали на РФ
Підлітків у Харкові підозрюють у підпалі авто ЗСУ: ймовірно працювали на РФ
23.12.2024, 15:50
Харків’янам не вистачає транспорту: про що просять Терехова
Харків’янам не вистачає транспорту: про що просять Терехова
23.12.2024, 12:37

Новини за темою:

11:01
ОТУВ “Харків”: 11 одиниць техніки та 39 бійців РФ знищили СОУ за добу
08:23
Ворог атакує: на Куп’янщині за добу було 19 боїв – подробиці від Генштабу
08:30
Чоловік постраждав на Куп’янщині через обстріли РФ – Синєгубов
08:16
Генштаб: окупанти штурмували позиції ЗСУ 14 разів – де наступали
09:01
Три пожежі в Харкові та області викликали російські БПЛА – Синєгубов

Ви читали новину: «ОТУВ “Харків”: 11 одиниць техніки та 39 бійців РФ знищили СОУ за добу»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 11:01;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на півночі Харківщини залишається незмінною та важкою, повідомили в ОТУВ “Харків”.".