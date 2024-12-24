ОТГВ «Харьков»: 11 единиц техники и 39 бойцов РФ уничтожили СОУ за сутки

Ситуация на севере Харьковщины остается неизменной и тяжелой, сообщили в ОТГВ «Харьков».

«Произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 6 ударов дронами-камикадзе и осуществили 218 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на деяния неприятеля и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – уточнили в ВСУ.

В течение суток на Харьковском направлении оккупанты лишились 39 военных: 19 убиты, 20 ранены. Кроме того, Силы обороны уничтожили 11 единиц вооружения и спецтехники, а также 45 укрытий для личного состава.