ОТГВ «Харьков»: 11 единиц техники и 39 бойцов РФ уничтожили СОУ за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
Ситуация на севере Харьковщины остается неизменной и тяжелой, сообщили в ОТГВ «Харьков».
«Произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 6 ударов дронами-камикадзе и осуществили 218 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на деяния неприятеля и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – уточнили в ВСУ.
В течение суток на Харьковском направлении оккупанты лишились 39 военных: 19 убиты, 20 ранены. Кроме того, Силы обороны уничтожили 11 единиц вооружения и спецтехники, а также 45 укрытий для личного состава.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: обстрелы, ОТГВ "Харьков", харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 11:01;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на севере Харьковщины остается неизменной и тяжелой, сообщили в ОТГВ «Харьков».".