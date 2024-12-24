Розширити плацдарм на березі Осколу на Куп’янщині увесь день намагались ЗС РФ

На Куп’янському напрямку 23 грудня супротивник під прикриттям дощу і туману спробував розширити плацдарм на лівому березі річки Оскіл. Чим усе закінчилося, повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

«Механізований накат відбувався у дві хвилі та тривав майже весь день. Батальйон ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр разом з 1 БрОП «Буревій» та 205 батальйоном 241 ОБр ТрО відбили атаку», – зазначив Федоренко.

За його даними, українські воїни знищили БМП-2 і два танки, уразили танк і вісім БМП-2, а також ліквідували 18 і поранили шістьох окупантів.