Live
  • Вт 24.12.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 41.99
  • EUR 43.65

Розширити плацдарм на березі Осколу на Куп’янщині увесь день намагались ЗС РФ

Фронт 15:23   24.12.2024
Вікторія Яковенко
Розширити плацдарм на березі Осколу на Куп’янщині увесь день намагались ЗС РФ скриншот

На Куп’янському напрямку 23 грудня супротивник під прикриттям дощу і туману спробував розширити плацдарм на лівому березі річки Оскіл. Чим усе закінчилося, повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

«Механізований накат відбувався у дві хвилі та тривав майже весь день. Батальйон ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр разом з 1 БрОП «Буревій» та 205 батальйоном 241 ОБр ТрО відбили атаку», – зазначив Федоренко.

За його даними, українські воїни знищили БМП-2 і два танки, уразили танк і вісім БМП-2, а також ліквідували 18 і поранили шістьох окупантів.

Читайте також: Що відомо про заявлений РФ прорив у передмістя Куп’янська – дані ISW

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Розширити плацдарм на березі Осколу на Куп’янщині увесь день намагались ЗС РФ
Розширити плацдарм на березі Осколу на Куп’янщині увесь день намагались ЗС РФ
24.12.2024, 15:23
Харків матиме новий вигляд: рекламу розміщуватимуть інакше, подробиці
Харків матиме новий вигляд: рекламу розміщуватимуть інакше, подробиці
24.12.2024, 14:49
Активні бої за Куп’янськ йтимуть до березня: що потім, розповіли в Ахіллесі
Активні бої за Куп’янськ йтимуть до березня: що потім, розповіли в Ахіллесі
24.12.2024, 09:39
Новини Харкова — головне за 24.12: бої на Куп’янщині, бюджет на 2025 рік
Новини Харкова — головне за 24.12: бої на Куп’янщині, бюджет на 2025 рік
24.12.2024, 15:26
Дев’ять років тюрми: харків’янин поширював комуністичну символіку і втік до РФ
Дев’ять років тюрми: харків’янин поширював комуністичну символіку і втік до РФ
24.12.2024, 14:25
Як працюватиме Харківський зоопарк 31 грудня й 1 січня
Як працюватиме Харківський зоопарк 31 грудня й 1 січня
24.12.2024, 13:42

Новини за темою:

09:39
Активні бої за Куп’янськ йтимуть до березня: що потім, розповіли в Ахіллесі
19:43
Росіяни на бронетехніці штурмували околиці Куп’янська: СОУ відбили атаку 📹
19:18
Що хочуть захопити на Куп’янщині до Нового року війська РФ – дані Федоренка
15:52
Росіян вибили з лісу у прибережжі Осколу на Харківщині – DeepState
10:14
Що буде, якщо річка Оскіл вкриється льодом цієї зими, розповіли в Ахіллесі

Ви читали новину: «Розширити плацдарм на березі Осколу на Куп’янщині увесь день намагались ЗС РФ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 15:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку 23 грудня супротивник під прикриттям дощу і туману спробував розширити плацдарм на лівому березі річки Оскіл. ".