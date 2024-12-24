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Расширить плацдарм на берегу Оскола на Купянщине весь день пытались ВС РФ 📹

Фронт 15:23   24.12.2024
Виктория Яковенко
Расширить плацдарм на берегу Оскола на Купянщине весь день пытались ВС РФ 📹 скриншот

На Купянском направлении 23 декабря противник под прикрытием дождя и тумана попытался расширить плацдарм на левом берегу реки Оскол. Чем все закончилось, сообщил командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр Юрий Федоренко.

«Механизированный накат проходил в две волны и длился почти весь день. Батальон ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр вместе с 1 БрОП «Буревій» и 205 батальоном 241 ОБр ТрО отбилиатаку», — отметил Федоренко.

По его данным, украинские воины уничтожили БМП-2 и два танка, поразили танк и восемь БМП-2, а также ликвидировали 18 и ранили шестерых оккупантов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 15:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении 23 декабря противник под прикрытием дождя и тумана попытался расширить плацдарм на левом берегу реки Оскол.".