Расширить плацдарм на берегу Оскола на Купянщине весь день пытались ВС РФ 📹
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На Купянском направлении 23 декабря противник под прикрытием дождя и тумана попытался расширить плацдарм на левом берегу реки Оскол. Чем все закончилось, сообщил командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр Юрий Федоренко.
«Механизированный накат проходил в две волны и длился почти весь день. Батальон ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр вместе с 1 БрОП «Буревій» и 205 батальоном 241 ОБр ТрО отбилиатаку», — отметил Федоренко.
По его данным, украинские воины уничтожили БМП-2 и два танка, поразили танк и восемь БМП-2, а также ликвидировали 18 и ранили шестерых оккупантов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ахиллес, война, Купянщина, оскол, Юрий Федоренко;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 15:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении 23 декабря противник под прикрытием дождя и тумана попытался расширить плацдарм на левом берегу реки Оскол.".