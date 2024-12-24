Расширить плацдарм на берегу Оскола на Купянщине весь день пытались ВС РФ 📹

На Купянском направлении 23 декабря противник под прикрытием дождя и тумана попытался расширить плацдарм на левом берегу реки Оскол. Чем все закончилось, сообщил командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр Юрий Федоренко.

«Механизированный накат проходил в две волны и длился почти весь день. Батальон ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр вместе с 1 БрОП «Буревій» и 205 батальоном 241 ОБр ТрО отбилиатаку», — отметил Федоренко.

По его данным, украинские воины уничтожили БМП-2 и два танка, поразили танк и восемь БМП-2, а также ликвидировали 18 и ранили шестерых оккупантов.