На Харківщині подорожчали масло, фрукти й зв’язок, подешевшав цукор – облстат

Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у грудні порівняно з листопадом та початком року.

«Споживчі ціни у Харківській області у грудні порівняно із листопадом зросли на 1,2%, з початку року – на 12% (по Україні порівняно із листопадом зросли на 1,4%, з початку року – на 12%)», – поінформували фахівці.

Зазначається, що в регіоні найбільше зросла ціна на масло (на 7,9%). Також подорожчали яйця (на 2,9%). Додали в ціні фрукти та овочі (на 2,5%), а також зв’язок (на 4,6%). Крім того, подорожчали сир та хліб.

При цьому подешевшали одяг і взуття (на 5,7%). Знизились ціни на безалкогольні напої (на 1,6%), на цукор (на 1,4%), на охорону здоров’я (на 0,4%), на паливо (на 0,7%), на утримання та ремонт житла (на 1,7%).