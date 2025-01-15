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На Харківщині подорожчали масло, фрукти й зв’язок, подешевшав цукор – облстат

Суспільство 14:19   15.01.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині подорожчали масло, фрукти й зв’язок, подешевшав цукор – облстат Фото: ГУ статистики в Харківській області

Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у грудні порівняно з листопадом та початком року.

«Споживчі ціни у Харківській області у грудні порівняно із листопадом зросли на 1,2%, з початку року – на 12% (по Україні порівняно із листопадом зросли на 1,4%, з початку року – на 12%)», – поінформували фахівці.

Зазначається, що в регіоні найбільше зросла ціна на масло (на 7,9%). Також подорожчали яйця (на 2,9%). Додали в ціні фрукти та овочі (на 2,5%), а також зв’язок (на 4,6%). Крім того, подорожчали сир та хліб.

При цьому подешевшали одяг і взуття (на 5,7%). Знизились ціни на безалкогольні напої (на 1,6%), на цукор (на 1,4%), на охорону здоров’я (на 0,4%), на паливо (на 0,7%), на утримання та ремонт житла (на 1,7%).

Читайте також: Ціни на продукти: що в Харкові вартує, як за кордоном

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 14:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у грудні порівняно з листопадом та початком року.".