На Харківщині подорожчали масло, фрукти й зв’язок, подешевшав цукор – облстат
Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у грудні порівняно з листопадом та початком року.
«Споживчі ціни у Харківській області у грудні порівняно із листопадом зросли на 1,2%, з початку року – на 12% (по Україні порівняно із листопадом зросли на 1,4%, з початку року – на 12%)», – поінформували фахівці.
Зазначається, що в регіоні найбільше зросла ціна на масло (на 7,9%). Також подорожчали яйця (на 2,9%). Додали в ціні фрукти та овочі (на 2,5%), а також зв’язок (на 4,6%). Крім того, подорожчали сир та хліб.
При цьому подешевшали одяг і взуття (на 5,7%). Знизились ціни на безалкогольні напої (на 1,6%), на цукор (на 1,4%), на охорону здоров’я (на 0,4%), на паливо (на 0,7%), на утримання та ремонт житла (на 1,7%).
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 14:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у грудні порівняно з листопадом та початком року.".