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На Харьковщине подорожали масло, фрукты и связь, подешевел сахар – облстат

Общество 14:19   15.01.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине подорожали масло, фрукты и связь, подешевел сахар – облстат Фото: ГУ статистики в Харьковской области

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в декабре по сравнению с ноябрем и началом года.

«Потребительские цены в Харьковской области в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 1,2%, с начала года – на 12% (по Украине по сравнению с ноябрем выросли на 1,4%, с начала года – на 12%)», – проинформировали специалисты.

Отмечается, что в регионе больше всего выросла цена на масло (на 7,9%). Также подорожали яйца (на 2,9%). Прибавили в цене фрукты и овощи (на 2,5%), а также связь (на 4,6%). Кроме того, подорожали сыр и хлеб.

При этом подешевели одежда и обувь (на 5,7%). Снизились цены на безалкогольные напитки (на 1,6%), сахар (на 1,4%), здравоохранение (0,4%), топливо (0,7%), содержание и ремонт жилья (на 1,7%).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 14:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в декабре по сравнению с ноябрем и началом года.".