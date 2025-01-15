На Харьковщине подорожали масло, фрукты и связь, подешевел сахар – облстат

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в декабре по сравнению с ноябрем и началом года.

«Потребительские цены в Харьковской области в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 1,2%, с начала года – на 12% (по Украине по сравнению с ноябрем выросли на 1,4%, с начала года – на 12%)», – проинформировали специалисты.

Отмечается, что в регионе больше всего выросла цена на масло (на 7,9%). Также подорожали яйца (на 2,9%). Прибавили в цене фрукты и овощи (на 2,5%), а также связь (на 4,6%). Кроме того, подорожали сыр и хлеб.

При этом подешевели одежда и обувь (на 5,7%). Снизились цены на безалкогольные напитки (на 1,6%), сахар (на 1,4%), здравоохранение (0,4%), топливо (0,7%), содержание и ремонт жилья (на 1,7%).