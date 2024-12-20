Цены на продукты: что в Харькове стоит, как за границей
МГ «Объектив» сравнил цены на продукты в Харькове, Польше, Чехии, Германии, Франции и Великобритании.
Жители Харькова и области ежедневно фиксируют рост цен на продукты первой необходимости. Эти оценки потребителей уже подтвердили в ХОВА и Главном управлении статистики. По данным облстата, лидером головокружительного подорожания сейчас являются яйца – они прибавили в цене 55% за месяц.
МГ «Объектив» связался с харьковчанами, которые в результате войны оказались за пределами Украины, чтобы вместе сравнить цены на продукты в супермаркетах родного города и магазинах европейских стран.
Для сравнения мы выбрали одинаковый набор самых «ходовых» продуктов. Отметим, что не во всех странах они продаются в одинаковой упаковке или имеют одинаковую обработку. Особенно это касается хлеба и мяса. Хотя в маркетах Европы для харьковчан иногда становится настоящим «квестом» поиск некоторых традиционных для украинцев овощей, например свеклы. А огурцы вообще продаются в некоторых странах ЕС не килограммами, а поштучно.
Польша
Валюта – злотый, курс 1 злотый (zł) – 10,28 гривны
Цены смотрели в самой популярной сети супермаркетов Польши – Biedronka, а также сети Auchan.
🥚 Яйца – zł 8-9 (82,24-92,52 грн) за десяток; от кур свободного выгула – zł 10 -12 (102,8-123,36).
🥔 Картофель – 2,6 zł/кг (27).
🥕 Морковь – по акции 3 кг – zł 5,97, то есть 1,99 zł/кг (20,46), полная цена – 3,33 zł/кг (34,27).
🧅 Лук репчатый – 1,75 zł/кг (17,99).
🥬Капуста белокочанная – 4,5 zł/кг (46,26).
🍠Свекла по акции – 4,49 zł/кг (46,16), полная цена — zł 9 (92,52).
🍅 Помидоры (сливки) по акции — zł 4,5 за 500 г, то есть 9 zł/кг (92,52), полная цена -17,99 zł/кг (184,83). Большие малиновые помидоры по акции -16,99 zł/кг (174,66), полная цена — 25 zł/кг (257).
🥒Огурцы – 11,95 zł/кг (122,85).
🍗Куриные бедрышки по акции – 7 zł/кг (71,96), полная цена — 10,5 zł/кг (107,94).
🍖Свинина (лопатка без кости) по акции – 8,5 zł/кг (87,38), полная цена – 17 zł/кг (174,76).
🥩 Телятина – 48 zł/кг (493).
🍞 Хлеб – zł 3,19 — 3,79 (32,79 – 38,96) за клетчатку весом около 400 г.
🍏 Яблоки по акции — 2,79 zł/кг (28,68), полная цена — 3,99 zł/кг (41,02).
🍊 Апельсины по акции 2 кг за zł 5 злотых – то есть 2,5 zł/кг (25,7), полная цена — 5 zł/кг (51,4).
🧈 Сливочное масло – от zł 7,5 злотого (77,1) за 200 г.
🥃 Подсолнечное масло – от zł 7 (71,96) за 1 л.
🍚 Сахар – 3,5 zł/кг (35,98).
🍚 Мука – 2,5 zł/кг (25,7).
Чехия
Валюта – чешская крона, курс 1 чешская крона (Kč) – 1,75 гривны
Цены смотрели в сетях крупных супермаркетов Kaufland и Billa.
🥚 Яйца по акции – 3 десятка – Kč 109, то есть Kč 36,33 (63,58 грн) за десяток, полная цена – 60 Kč/десяток (105).
🥔 Картофель по акции – 5 кг – Kč 55, то есть 11 Kč/кг (19,25), полная цена – 18 Kč/кг (31,5).
🥕 Морковь – 20 Kč/кг (35).
🧅 Лук репчатый — 25 Kč/кг (43,75).
🥬Капуста белокочанная – 30 Kč/кг (52,5).
🍠 Свекла — 7,47 Kč/кг (13).
🍅 Помидоры – 90 Kč/кг (157).
🥒 Огурцы – € 22,90 за штуку (40).
🍗 Куриные бедрышки по акции – 110 Kč/кг (192,5), полная цена — 200 Kč/кг (350).
🍖 Свинина (вырезка) по акции – 110 Kč/кг (192,5), полная цена – 232 Kč/кг (406).
🥩 Телятина (мякоть) по акции – 230 — 260 Kč/кг (402,5 — 455), полная цена — 326 Kč/кг (570,5).
🍞 Хлеб – Kč 46 (80) за 750 г.
🍏 Яблоки по акции — 40 Kč/кг (70), полная цена — 50 Kč/кг (87,5).
🍊 Апельсины — 30 Kč/кг (52,5).
🧈 Масло сливочное – Kč 70 (122).
🥃 Масло подсолнечное – по акции — Kč 33 (58) за 1 л, полная цена — Kč 69 (120).
🍚 Сахар – 20 Kč/кг (35).
🍚 Мука – 20 Kč/кг (35).
Германия
Валюта евро, курс 1 евро (€) – 44 гривны
Цены смотрели в бюджетном супермаркете Norma, где обычно покупают продукты беженцы и бедные немцы, и в Lidl.
🥚 Яйца – €1,99 (87,56 грн) за десяток, от кур свободного выгула — €4,25 (187).
🥔 Картофель – € 5 за 10 кг, то есть 0,5 €/кг (22).
🥕 Морковь – €0,99 €/кг (43,56).
🧅 Лук репчатый по акции – 1,11 €/кг (48,84), полная цена — 1,59 €/кг (69,96).
🥬Капуста белокочанная – 1,10 €/кг (48,4).
🍠 Свекла вакуумированная – € 1,29 за 500 г, то есть 2,58 €/кг (113,52).
🍅Помидоры по акции – 1,79 €/кг (78,76), полная цена — €1,19 за 500 г, то есть 2,38 €/кг (104,72).
🥒Огурцы – 5,9€/кг (259,6).
🍗 Куриные бедрышки – 3,45 €/кг (152).
🍖 Свинина (на кости) – €4,99 за 700 г, то есть 7,13 €/кг (313,72).
🥩 Телятина, говядина – 13 €/кг (573) – 18 €/кг (792).
🍞 Хлеб — €1,69 (74,36) за буханку 300 г. Нарезанный длинного хранения хлеб €1,29 (56,76) за 750 г.
🍏 Яблоки – 1,69 €/кг (74,36).
🍊Апельсины – € 6,99 за 5 кг, то есть 1,4 €/кг (61,6).
🧈 Масло сливочное — €3,79 (166,76) за 250 г.
🥃 Масло подсолнечное €1,59 (69,96) за 1 л.
🍚 Сахар – 0,89 €/кг (39,16).
🍚Мука – 0,59 €/кг (25,96).
Франция
Валюта евро, курс 1 евро (€) – 44 гривны
Цены смотрели в супермаркетах Super U и Carrefour.
🥚 Яйца – €4,85 евро за 3 десятка, то есть условно за десяток – €1,62 (71,28 грн).
🥔 Картофель по акции – 0,8 €/кг (35,2), полная цена – 1,6 €/кг (70,4).
🥕 Морковь по акции – 0,8 €/кг (35,2), полная цена – 2 €/кг (88).
🧅 Лук репчатый – 2,25 €/кг (99).
🥬Капуста белокочанная по акции – 1,69 €/кг (74,36), полная цена – 2,9 €/кг (127,6).
🍠 Свекла — 2,78 €/кг (122,32).
🍅Помидоры — 2,1 — 4 €/кг (92,4 – 176).
🥒Огурцы – € 0,99 — 1,5 за штуку.
🍗 Куриные бедрышки — 3,83 €/кг (168), по акции 2,68 €/кг (117).
🍖Свинина (филе) по акции – 3,9 €/кг (171,6), полная цена – 7 €/кг (308).
🥩 Телятина и говядина (филе) по акции – 11 €/кг (484), полная цена – 17 €/кг (748).
🍞 Хлеб – € 1,3 – 1,75 (57,2 – 77 грн) за 300 г. Нарезанный тостовый хлеб € 1,84 (80,96) – 825 г.
🍏 Яблоки по акции – 1,5 €/кг (66), полная цена – 3 €/кг (132).
🍊 Апельсины – 2,49 €/кг (110).
🧈 Масло сливочное – € 2,22 – 2,55 (97,68 – 112,2) за 250 г.
🥃 Масло подсолнечное – €1,69 (74,36).
🍚 Сахар — 1,49 €/кг (65).
🍚 Мука – 0,85 €/кг (37).
Великобритания
Валюта – английский фунт стерлингов, курс 1 фунт (£) – 53,25 гривны
Цены смотрели в супермаркете ASDA.
🥚 Яйца – £ 1,33 (70,82 грн) за десяток.
🥔 Картофель – £ 1,7 за 2 кг, то есть 0,85 £/кг (45,26).
🥕Морковь – 0,65 £/кг (34,61).
🧅 Лук репчатый – 2 £/кг (106,5).
🥬 Капуста белокочанная – 1,3 £/кг (69,23).
🍠 Свекла – 3 £/кг (160).
🍅 Помидоры – 2,76 £/кг (146,97).
🥒 Огурцы – £1,09 (58,04) за штуку.
🍗 Куриные бедрышки – 2,55 £/кг (135,79).
🍖 Свинина (филе) – 6 £/кг (319,5).
🥩 Говядина – 14 £/кг (745).
🍞 Хлеб – £1,5 за 800 г (80).
🍏 Яблоки – 2,18 £/кг (116,09).
🍊 Апельсины – 0,99 £/кг (52,72).
🧈 Масло сливочное – £ 2 (106,5) за 250 г.
🥃 Масло подсолнечное – £ 1,99 (105,97) за 1 л.
🍚 Сахар – 1,23 £/кг (65,5).
🍚 Мука — 1,5 £/кг (80).
Украина, Харьков
Цены смотрели в супермаркетах АТБ и «Сильпо».
🥚 Яйца – 71 – 88 грн за десяток.
🥔 Картофель – 25 — 40 грн/кг.
🥕 Морковь – 16,95 — 41 грн/кг.
🧅 Лук репчатый – 15 — 20 грн/кг.
🥬 Капуста белокочанная – 35,89 грн/кг.
🍠 Свекла – 18,9 — 30 грн/кг.
🍅 Помидоры – 90 — 155 грн/кг.
🥒 Огурцы – 100 — 174 грн/кг.
🍗 Куриные бедрышки – 109 — 124 грн/кг.
🍖 Свинина (лопатка) – 188 — 198 грн/кг.
🥩 Телятина (биток, лопатка) – 273 — 326 грн/кг.
🍞 Хлеб пшеничный 22,13 грн за паляницу 400 г.
🍏 Яблоки – 33 — 40 грн/кг.
🍊 Апельсины – 54,9 — 75 грн/кг.
🧈 Масло сливочное (82,5%) – 93 – 144 грн за 180 г (по акции можно приобрести по 44,7 – 60 грн за пачку).
🥃 Масло подсолнечное – 68 — 81 грн за 1 л.
🍚 Сахар – от 29 грн/кг.
🍚 Мука – от 20 грн/кг.
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- Категории: Мир, Общество, Репортаж, Харьков, Экономика; Теги: продукты, супермаркет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 08:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» сравнил цены на продукты в Харькове, Польше, Чехии, Германии, Франции и Великобритании.".