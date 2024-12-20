Цены на продукты: что в Харькове стоит, как за границей

МГ «Объектив» сравнил цены на продукты в Харькове, Польше, Чехии, Германии, Франции и Великобритании.

Жители Харькова и области ежедневно фиксируют рост цен на продукты первой необходимости. Эти оценки потребителей уже подтвердили в ХОВА и Главном управлении статистики. По данным облстата, лидером головокружительного подорожания сейчас являются яйца – они прибавили в цене 55% за месяц.

МГ «Объектив» связался с харьковчанами, которые в результате войны оказались за пределами Украины, чтобы вместе сравнить цены на продукты в супермаркетах родного города и магазинах европейских стран.

Для сравнения мы выбрали одинаковый набор самых «ходовых» продуктов. Отметим, что не во всех странах они продаются в одинаковой упаковке или имеют одинаковую обработку. Особенно это касается хлеба и мяса. Хотя в маркетах Европы для харьковчан иногда становится настоящим «квестом» поиск некоторых традиционных для украинцев овощей, например свеклы. А огурцы вообще продаются в некоторых странах ЕС не килограммами, а поштучно.

Польша

Валюта – злотый, курс 1 злотый (zł) – 10,28 гривны

Цены смотрели в самой популярной сети супермаркетов Польши – Biedronka, а также сети Auchan.

🥚 Яйца – zł 8-9 (82,24-92,52 грн) за десяток; от кур свободного выгула – zł 10 -12 (102,8-123,36).

🥔 Картофель – 2,6 zł/кг (27).

🥕 Морковь – по акции 3 кг – zł 5,97, то есть 1,99 zł/кг (20,46), полная цена – 3,33 zł/кг (34,27).

🧅 Лук репчатый – 1,75 zł/кг (17,99).

🥬Капуста белокочанная – 4,5 zł/кг (46,26).

🍠Свекла по акции – 4,49 zł/кг (46,16), полная цена — zł 9 (92,52).

🍅 Помидоры (сливки) по акции — zł 4,5 за 500 г, то есть 9 zł/кг (92,52), полная цена -17,99 zł/кг (184,83). Большие малиновые помидоры по акции -16,99 zł/кг (174,66), полная цена — 25 zł/кг (257).

🥒Огурцы – 11,95 zł/кг (122,85).

🍗Куриные бедрышки по акции – 7 zł/кг (71,96), полная цена — 10,5 zł/кг (107,94).

🍖Свинина (лопатка без кости) по акции – 8,5 zł/кг (87,38), полная цена – 17 zł/кг (174,76).

🥩 Телятина – 48 zł/кг (493).

🍞 Хлеб – zł 3,19 — 3,79 (32,79 – 38,96) за клетчатку весом около 400 г.

🍏 Яблоки по акции — 2,79 zł/кг (28,68), полная цена — 3,99 zł/кг (41,02).

🍊 Апельсины по акции 2 кг за zł 5 злотых – то есть 2,5 zł/кг (25,7), полная цена — 5 zł/кг (51,4).

🧈 Сливочное масло – от zł 7,5 злотого (77,1) за 200 г.

🥃 Подсолнечное масло – от zł 7 (71,96) за 1 л.

🍚 Сахар – 3,5 zł/кг (35,98).

🍚 Мука – 2,5 zł/кг (25,7).

Чехия

Валюта – чешская крона, курс 1 чешская крона (Kč) – 1,75 гривны

Цены смотрели в сетях крупных супермаркетов Kaufland и Billa.

🥚 Яйца по акции – 3 десятка – Kč 109, то есть Kč 36,33 (63,58 грн) за десяток, полная цена – 60 Kč/десяток (105).

🥔 Картофель по акции – 5 кг – Kč 55, то есть 11 Kč/кг (19,25), полная цена – 18 Kč/кг (31,5).

🥕 Морковь – 20 Kč/кг (35).

🧅 Лук репчатый — 25 Kč/кг (43,75).

🥬Капуста белокочанная – 30 Kč/кг (52,5).

🍠 Свекла — 7,47 Kč/кг (13).

🍅 Помидоры – 90 Kč/кг (157).

🥒 Огурцы – € 22,90 за штуку (40).

🍗 Куриные бедрышки по акции – 110 Kč/кг (192,5), полная цена — 200 Kč/кг (350).

🍖 Свинина (вырезка) по акции – 110 Kč/кг (192,5), полная цена – 232 Kč/кг (406).

🥩 Телятина (мякоть) по акции – 230 — 260 Kč/кг (402,5 — 455), полная цена — 326 Kč/кг (570,5).

🍞 Хлеб – Kč 46 (80) за 750 г.

🍏 Яблоки по акции — 40 Kč/кг (70), полная цена — 50 Kč/кг (87,5).

🍊 Апельсины — 30 Kč/кг (52,5).

🧈 Масло сливочное – Kč 70 (122).

🥃 Масло подсолнечное – по акции — Kč 33 (58) за 1 л, полная цена — Kč 69 (120).

🍚 Сахар – 20 Kč/кг (35).

🍚 Мука – 20 Kč/кг (35).

Германия

Валюта евро, курс 1 евро (€) – 44 гривны

Цены смотрели в бюджетном супермаркете Norma, где обычно покупают продукты беженцы и бедные немцы, и в Lidl.

🥚 Яйца – €1,99 (87,56 грн) за десяток, от кур свободного выгула — €4,25 (187).

🥔 Картофель – € 5 за 10 кг, то есть 0,5 €/кг (22).

🥕 Морковь – €0,99 €/кг (43,56).

🧅 Лук репчатый по акции – 1,11 €/кг (48,84), полная цена — 1,59 €/кг (69,96).

🥬Капуста белокочанная – 1,10 €/кг (48,4).

🍠 Свекла вакуумированная – € 1,29 за 500 г, то есть 2,58 €/кг (113,52).

🍅Помидоры по акции – 1,79 €/кг (78,76), полная цена — €1,19 за 500 г, то есть 2,38 €/кг (104,72).

🥒Огурцы – 5,9€/кг (259,6).

🍗 Куриные бедрышки – 3,45 €/кг (152).

🍖 Свинина (на кости) – €4,99 за 700 г, то есть 7,13 €/кг (313,72).

🥩 Телятина, говядина – 13 €/кг (573) – 18 €/кг (792).

🍞 Хлеб — €1,69 (74,36) за буханку 300 г. Нарезанный длинного хранения хлеб €1,29 (56,76) за 750 г.

🍏 Яблоки – 1,69 €/кг (74,36).

🍊Апельсины – € 6,99 за 5 кг, то есть 1,4 €/кг (61,6).

🧈 Масло сливочное — €3,79 (166,76) за 250 г.

🥃 Масло подсолнечное €1,59 (69,96) за 1 л.

🍚 Сахар – 0,89 €/кг (39,16).

🍚Мука – 0,59 €/кг (25,96).

Франция

Валюта евро, курс 1 евро (€) – 44 гривны

Цены смотрели в супермаркетах Super U и Carrefour.

🥚 Яйца – €4,85 евро за 3 десятка, то есть условно за десяток – €1,62 (71,28 грн).

🥔 Картофель по акции – 0,8 €/кг (35,2), полная цена – 1,6 €/кг (70,4).

🥕 Морковь по акции – 0,8 €/кг (35,2), полная цена – 2 €/кг (88).

🧅 Лук репчатый – 2,25 €/кг (99).

🥬Капуста белокочанная по акции – 1,69 €/кг (74,36), полная цена – 2,9 €/кг (127,6).

🍠 Свекла — 2,78 €/кг (122,32).

🍅Помидоры — 2,1 — 4 €/кг (92,4 – 176).

🥒Огурцы – € 0,99 — 1,5 за штуку.

🍗 Куриные бедрышки — 3,83 €/кг (168), по акции 2,68 €/кг (117).

🍖Свинина (филе) по акции – 3,9 €/кг (171,6), полная цена – 7 €/кг (308).

🥩 Телятина и говядина (филе) по акции – 11 €/кг (484), полная цена – 17 €/кг (748).

🍞 Хлеб – € 1,3 – 1,75 (57,2 – 77 грн) за 300 г. Нарезанный тостовый хлеб € 1,84 (80,96) – 825 г.

🍏 Яблоки по акции – 1,5 €/кг (66), полная цена – 3 €/кг (132).

🍊 Апельсины – 2,49 €/кг (110).

🧈 Масло сливочное – € 2,22 – 2,55 (97,68 – 112,2) за 250 г.

🥃 Масло подсолнечное – €1,69 (74,36).

🍚 Сахар — 1,49 €/кг (65).

🍚 Мука – 0,85 €/кг (37).

Великобритания

Валюта – английский фунт стерлингов, курс 1 фунт (£) – 53,25 гривны

Цены смотрели в супермаркете ASDA.

🥚 Яйца – £ 1,33 (70,82 грн) за десяток.

🥔 Картофель – £ 1,7 за 2 кг, то есть 0,85 £/кг (45,26).

🥕Морковь – 0,65 £/кг (34,61).

🧅 Лук репчатый – 2 £/кг (106,5).

🥬 Капуста белокочанная – 1,3 £/кг (69,23).

🍠 Свекла – 3 £/кг (160).

🍅 Помидоры – 2,76 £/кг (146,97).

🥒 Огурцы – £1,09 (58,04) за штуку.

🍗 Куриные бедрышки – 2,55 £/кг (135,79).

🍖 Свинина (филе) – 6 £/кг (319,5).

🥩 Говядина – 14 £/кг (745).

🍞 Хлеб – £1,5 за 800 г (80).

🍏 Яблоки – 2,18 £/кг (116,09).

🍊 Апельсины – 0,99 £/кг (52,72).

🧈 Масло сливочное – £ 2 (106,5) за 250 г.

🥃 Масло подсолнечное – £ 1,99 (105,97) за 1 л.

🍚 Сахар – 1,23 £/кг (65,5).

🍚 Мука — 1,5 £/кг (80).

Украина, Харьков

Цены смотрели в супермаркетах АТБ и «Сильпо».

🥚 Яйца – 71 – 88 грн за десяток.

🥔 Картофель – 25 — 40 грн/кг.

🥕 Морковь – 16,95 — 41 грн/кг.

🧅 Лук репчатый – 15 — 20 грн/кг.

🥬 Капуста белокочанная – 35,89 грн/кг.

🍠 Свекла – 18,9 — 30 грн/кг.

🍅 Помидоры – 90 — 155 грн/кг.

🥒 Огурцы – 100 — 174 грн/кг.

🍗 Куриные бедрышки – 109 — 124 грн/кг.

🍖 Свинина (лопатка) – 188 — 198 грн/кг.

🥩 Телятина (биток, лопатка) – 273 — 326 грн/кг.

🍞 Хлеб пшеничный 22,13 грн за паляницу 400 г.

🍏 Яблоки – 33 — 40 грн/кг.

🍊 Апельсины – 54,9 — 75 грн/кг.

🧈 Масло сливочное (82,5%) – 93 – 144 грн за 180 г (по акции можно приобрести по 44,7 – 60 грн за пачку).

🥃 Масло подсолнечное – 68 — 81 грн за 1 л.

🍚 Сахар – от 29 грн/кг.

🍚 Мука – от 20 грн/кг.