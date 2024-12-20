Ціни на продукти: що в Харкові вартує, як за кордоном

МГ «Об’єктив» порівняв ціни на продукти у Харкові, Польщі, Чехії, Німеччині, Франції та Великій Британії.

Мешканці Харкова та області чи не щодня фіксують зростання цін на продукти першої потреби. Ці оцінки споживачів уже підтвердили у ХОВА та Головному управлінні статистики. За даними облстата, лідером карколомного здорожчання нині є яйця – вони додали в ціні 55% за місяць.

МГ “Об’єктив” зв’язався із харків’янами, які внаслідок війни опинилися за межами України, щоб разом порівняти ціни на продукти у супермаркетах рідного міста та магазинах європейських країн.

Для порівняння ми обрали однаковий набір найбільш “ходових” продуктів. Відзначимо, що не в усіх країнах вони продаються в однаковому пакуванні чи мають однакову обробку. Особливо це стосується хліба та м’яса. Хоча в маркетах Європи для харків’ян інколи стає справжнім “квестом” пошук деяких традиційних для українців овочів, наприклад, буряка. А огірки взагалі продаються в деяких країнах ЄС не кілограмами, а поштучно.

Польща

Валюта – злотий, курс 1 злотий (zł) – 10,28 гривні

Ціни дивилися в найпопулярнішій мережі супермаркетів Польщі – “Biedronka”, а також у мережі “Auchan”.

🥚 Яйця – zł 8-9 (82,24-92,52 грн) за десяток; від курей вільного вигулу – zł 10 -12 (102,8-123,36).

🥔 Картопля – 2,6 zł/кг (27).

🥕 Морква – за акцією 3 кг – zł 5,97, тобто 1,99 zł/кг (20,46), повна ціна – 3,33 zł/кг (34,27).

🧅 Цибуля ріпчаста – 1,75 zł/кг (17,99).

🥬Капуста білокачанна – 4,5 zł/кг (46,26).

🍠Буряк за акцією – 4,49 zł/кг (46,16), повна ціна – zł 9 (92,52).

🍅 Помідори (сливки) за акцією – zł 4,5 за 500 г, тобто 9 zł/кг (92,52), повна ціна -17,99 zł/кг (184,83). Великі малинові помідори за акцією -16,99 zł/кг (174,66), повна ціна – 25 zł/кг (257).

🥒Огірки – 11,95 zł/кг (122,85).

🍗Курячі стегенця за акцією – 7 zł/кг (71,96), повна ціна – 10,5 zł/кг (107,94).

🍖Свинина (лопатка без кістки) за акцією – 8,5 zł/кг (87,38), повна ціна – 17 zł/кг (174,76).

🥩 Телятина – 48 zł/кг (493).

🍞 Хліб – zł 3,19 – 3,79 (32,79 – 38,96) за паляницю вагою близько 400 г.

🍏 Яблука за акцією – 2,79 zł/кг (28,68), повна ціна – 3,99 zł/кг (41,02).

🍊 Апельсини за акцією 2 кг за zł 5 злотих – тобто 2,5 zł/кг (25,7), повна ціна – 5 zł/кг (51,4).

🧈 Масло – від zł 7,5 злотого (77,1) за 200 г.

🥃 Олія – від zł 7 (71,96) за 1 л.

🍚 Цукор – 3,5 zł/кг (35,98).

🍚 Борошно – 2,5 zł/кг (25,7).

Чехія

Валюта – чеська крона, курс 1 чеська крона (Kč) – 1,75 гривні

Ціни дивилися у мережах великих супермаркетів “Kaufland” та “Billa”.

🥚 Яйця за акцією – 3 десятки – Kč 109, тобто Kč 36,33 (63,58 грн) за десяток, повна ціна – 60 Kč/десяток (105).

🥔 Картопля за акцією – 5 кг – Kč 55, тобто 11 Kč/кг (19,25), повна ціна – 18 Kč/кг (31,5).

🥕 Морква – 20 Kč/кг (35).

🧅 Цибуля ріпчаста – 25 Kč/кг (43,75).

🥬Капуста білокачанна – 30 Kč/кг (52,5).

🍠 Буряк – 7,47 Kč/кг (13).

🍅 Помідори – 90 Kč/кг (157).

🥒 Огірки – Kč 22,90 за штуку (40).

🍗 Курячі стегенця – за акцією 110 Kč/кг (192,5), повна ціна – 200 Kč/кг (350).

🍖 Свинина (вирізка) за акцією – 110 Kč/кг (192,5), повна ціна – 232 Kč/кг (406).

🥩 Телятина (філе) за акцією – 230 – 260 Kč/кг (402,5 – 455), повна ціна – 326 Kč/кг (570,5).

🍞 Хліб – Kč 46 (80) за 750 г.

🍏 Яблука за акцією – 40 Kč/кг (70), повна ціна – 50 Kč/кг (87,5).

🍊 Апельсини – 30 Kč/кг (52,5).

🧈 Масло – Kč 70 (122).

🥃 Олія – за акцією – Kč 33 (58) за 1 л, повна ціна – Kč 69 (120).

🍚 Цукор – 20 Kč/кг (35).

🍚 Борошно – 20 Kč/кг (35).

Німеччина

Валюта євро, курс 1 євро (€) – 44 гривні

Ціни дивилися в бюджетному супермаркеті “Norma”, де зазвичай купують продукти біженці та незаможні німці, та в “Lidl”.

🥚 Яйця – € 1,99 (87,56 грн) за десяток, від курей вільного вигулу – € 4,25 (187).

🥔 Картопля – € 5 за 10 кг, тобто 0,5 €/кг (22).

🥕 Морква – € 0,99 €/кг (43,56).

🧅Цибуля ріпчаста за акцією – 1,11 €/кг (48,84), повна ціна – 1,59 €/кг (69,96).

🥬Капуста білокачанна – 1,10 €/кг (48,4).

🍠 Буряк вакуумований – € 1,29 за 500 г, тобто 2,58 €/кг (113,52).

🍅Помідори за акцією – 1,79 €/кг (78,76), повна ціна – € 1,19 за 500 г, тобто 2,38 €/кг (104,72).

🥒Огірки – 5,9 €/кг (259,6).

🍗 Курячі стегенця – 3,45 €/кг (152).

🍖 Свинина (на кістці) – € 4,99 за 700 г, тобто 7,13 €/кг (313,72).

🥩 Телятина, яловичина – 13 €/кг (573) – 18 €/кг (792).

🍞 Хліб – € 1,69 (74,36) за буханку 300 г. Нарізаний довгого зберігання хліб € 1,29 (56,76) за 750 г.

🍏 Яблука – 1,69 €/кг (74,36).

🍊Апельсини – € 6,99 за 5 кг, тобто 1,4 €/кг (61,6).

🧈 Масло – € 3,79 (166,76) за 250 г.

🥃 Олія € 1,59 (69,96) за 1 л.

🍚 Цукор – 0,89 €/кг (39,16).

🍚Борошно – 0,59 €/кг (25,96).

Франція

Валюта євро, курс 1 євро (€) – 44 гривні

Ціни дивилися у супермаркетах “Super U” та “Carrefour”.

🥚 Яйця – € 4,85 євро за 3 десятки, тобто умовно за десяток – € 1,62 (71,28 грн).

🥔 Картопля за акцією – 0,8 €/кг (35,2), повна ціна – 1,6 €/кг (70,4).

🥕 Морква за акцією – 0,8 €/кг (35,2), повна ціна – 2 €/кг (88).

🧅 Цибуля ріпчаста – 2,25 €/кг (99).

🥬Капуста білокачанна за акцією – 1,69 €/кг (74,36), повна ціна – 2,9 €/кг (127,6).

🍠 Буряк – 2,78 €/кг (122,32).

🍅Помідори – 2,1 – 4 €/кг (92,4 – 176).

🥒Огірки – € 0,99 – 1,5 за штуку.

🍗 Курячі стегенця – 3,83 €/кг (168), за акцією 2,68 €/кг (117).

🍖Свинина (філе) за акцією – 3,9 €/кг (171,6), повна ціна – 7 €/кг (308).

🥩 Телятина і яловичина (філе) за акцією – 11 €/кг (484), повна ціна – 17 €/кг (748).

🍞 Хліб – € 1,3 – 1,75 (57,2 – 77 грн) за 300 г. Нарізаний тостовий хліб € 1,84 (80,96) – 825 г.

🍏 Яблука за акцією – 1,5 €/кг (66), повна ціна – 3 €/кг (132).

🍊 Апельсини – 2,49 €/кг (110).

🧈 Масло – € 2,22 – 2,55 (97,68 – 112,2) за 250 г.

🥃 Олія – € 1,69 (74,36).

🍚 Цукор – 1,49 €/кг (65).

🍚 Борошно – 0,85 €/кг (37).

Велика Британія

Валюта – англійський фунт стерлінгів, курс 1 фунт (£) – 53,25 гривні

Ціни дивились у супермаркеті “ASDA”.

🥚 Яйця – £ 1,33 (70,82 грн) за десяток.

🥔 Картопля – £ 1,7 за 2 кг, тобто 0,85 £/кг (45,26).

🥕Морква – 0,65 £/кг (34,61).

🧅 Цибуля ріпчаста – 2 £/кг (106,5).

🥬 Капуста білокачанна – 1,3 £/кг (69,23).

🍠 Буряк – 3 £/кг (160).

🍅 Помідори – 2,76 £/кг (146,97).

🥒 Огірки – £ 1,09 (58,04) за штуку.

🍗 Курячі стегенця – 2,55 £/кг (135,79).

🍖 Свинина (філе) – 6 £/кг (319,5).

🥩 Яловичина – 14 £/кг (745).

🍞 Хліб – £ 1,5 за 800 г (80).

🍏 Яблука – 2,18 £/кг (116,09).

🍊 Апельсини – 0,99 £/кг (52,72).

🧈 Масло – £ 2 (106,5) за 250 г.

🥃 Олія – £ 1,99 (105,97) за 1 л.

🍚 Цукор – 1,23 £/кг (65,5).

🍚 Борошно – 1,5 £/кг (80).

Україна, Харків

Ціни дивилися у супермаркетах АТБ та “Сільпо”.

🥚 Яйця – 71 – 88 грн за десяток.

🥔 Картопля – 25 – 40 грн/кг.

🥕 Морква – 16,95 – 41 грн/кг.

🧅 Цибуля ріпчаста – 15 – 20 грн/кг.

🥬 Капуста білокачанна – 35,89 грн/кг.

🍠 Буряк – 18,9 – 30 грн/кг.

🍅 Помідори – 90 – 155 грн/кг.

🥒 Огірки – 100 – 174 грн/кг.

🍗 Курячі стегенця – 109 – 124 грн/кг.

🍖 Свинина (лопатка) – 188 – 198 грн/кг.

🥩 Телятина (биток, лопатка) – 273 – 326 грн/кг.

🍞 Хліб пшеничний 22,13 грн за паляницю 400 г.

🍏 Яблука – 33 – 40 грн/кг.

🍊 Апельсини – 54,9 – 75 грн/кг.

🧈 Масло (82,5%) – 93 – 144 грн за 180 г (за акцією можна придбати по 44,7 – 60 грн за пачку).

🥃 Олія – 68 – 81 грн за 1 л.

🍚 Цукор – від 29 грн/кг.

🍚 Борошно – від 20 грн/кг.