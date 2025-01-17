Є підстави вважати, що плани ворога у Дворічній вдасться зірвати – Ахіллес

Ситуацію на Куп’янському напрямку прокоментував в етері “Еспресо” командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-й ОШБр Юрій Федоренко.

Зокрема він розповів про події, які зараз відбуваються в районі Осколу.

“Вони вимушені користуватися човнами і плотами. А це значить, що перекидання необхідних сил та засобів максимально у ворога ускладнено. Що стосується можливості повністю зайняти плацдарм і провести накопичення для подальшого просування – із цим у ворога є певні проблеми. Зараз, об’єктивно, ситуація дуже схожа на ту, яка була в районі населеного пункту Новомлинськ”, – зазначив Федоренко.

Він нагадав, що тоді, попри погіршення погодних умов, ворогові вдалося зайняти території та навіть розширити плацдарм. Однак СОУ вдалося стабілізувати ситуацію і в результаті вибити супротивника з населеного пункту.

“У Дворічній тривають активні бойові дії – більш ніж активні і за моїм переконанням, є всі підстави вважати, що вдасться і блокувати ворога і в подальшому провести необхідні заходи для того, щоб не дати противнику реалізувати визначений плацдарм у повній мірі, як він собі це запланував”, – спрогнозував Федоренко.