Є підстави вважати, що плани ворога у Дворічній вдасться зірвати – Ахіллес
Ситуацію на Куп’янському напрямку прокоментував в етері “Еспресо” командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-й ОШБр Юрій Федоренко.
Зокрема він розповів про події, які зараз відбуваються в районі Осколу.
“Вони вимушені користуватися човнами і плотами. А це значить, що перекидання необхідних сил та засобів максимально у ворога ускладнено. Що стосується можливості повністю зайняти плацдарм і провести накопичення для подальшого просування – із цим у ворога є певні проблеми. Зараз, об’єктивно, ситуація дуже схожа на ту, яка була в районі населеного пункту Новомлинськ”, – зазначив Федоренко.
Він нагадав, що тоді, попри погіршення погодних умов, ворогові вдалося зайняти території та навіть розширити плацдарм. Однак СОУ вдалося стабілізувати ситуацію і в результаті вибити супротивника з населеного пункту.
“У Дворічній тривають активні бойові дії – більш ніж активні і за моїм переконанням, є всі підстави вважати, що вдасться і блокувати ворога і в подальшому провести необхідні заходи для того, щоб не дати противнику реалізувати визначений плацдарм у повній мірі, як він собі це запланував”, – спрогнозував Федоренко.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: ахиллес, війна, федоренко, фронт, харківщина;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуацію на Куп’янському напрямку прокоментував в етері “Еспресо” командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-й ОШБр Юрій Федоренко.".