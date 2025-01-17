Есть основания считать, что планы врага в Двуречной удастся сорвать – Ахиллес

Ситуацию на Купянском направлении прокомментировал в эфире «Эспрессо» командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

В частности, он рассказал о событиях, которые сейчас происходят в районе Оскола.

«Они вынуждены пользоваться лодками и плотами. А это значит, что перекидывание необходимых сил и средств максимально у врага затруднено. Что касается возможности полностью занять плацдарм и провести накопление для дальнейшего продвижения – с этим у врага есть некоторые проблемы. Сейчас, объективно, ситуация очень похожа на ту, которая была в районе населённого пункта Новомлынск», – отметил Федоренко.

Он напомнил, что тогда, несмотря на ухудшение погодных условий, врагу удалось занять территории и даже расширить плацдарм. Однако СОУ удалось стабилизировать ситуацию и в результате – выбить противника из населенного пункта.

«В Двуручной продолжаются активные боевые действия – более, чем активные. И по моему убеждению, есть все основания полагать, что удастся и блокировать врага, и в дальнейшем провести необходимые меры для того, чтобы не дать противнику реализовать определенный плацдарм в полной мере, как он себе это запланировал», – спрогнозировал Федоренко.