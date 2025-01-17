Есть основания считать, что планы врага в Двуречной удастся сорвать – Ахиллес
Ситуацию на Купянском направлении прокомментировал в эфире «Эспрессо» командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.
В частности, он рассказал о событиях, которые сейчас происходят в районе Оскола.
«Они вынуждены пользоваться лодками и плотами. А это значит, что перекидывание необходимых сил и средств максимально у врага затруднено. Что касается возможности полностью занять плацдарм и провести накопление для дальнейшего продвижения – с этим у врага есть некоторые проблемы. Сейчас, объективно, ситуация очень похожа на ту, которая была в районе населённого пункта Новомлынск», – отметил Федоренко.
Он напомнил, что тогда, несмотря на ухудшение погодных условий, врагу удалось занять территории и даже расширить плацдарм. Однако СОУ удалось стабилизировать ситуацию и в результате – выбить противника из населенного пункта.
«В Двуручной продолжаются активные боевые действия – более, чем активные. И по моему убеждению, есть все основания полагать, что удастся и блокировать врага, и в дальнейшем провести необходимые меры для того, чтобы не дать противнику реализовать определенный плацдарм в полной мере, как он себе это запланировал», – спрогнозировал Федоренко.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 10:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуацию на Купянском направлении прокомментировал в эфире «Эспрессо» командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.".