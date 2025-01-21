Три КАБи прилетіли ввечері по Золочівській громаді Харківщини
Скриншот glavcom.ua
Удару трьома керованими авіабомбами завдала російська авіація по Золочівській громаді Харківської області о 18:05.
Бомби впали поблизу населених пунктів Карасівка, Басове та Золочів, інформує «Зоря-news» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.
Попередньо, інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, Золочевкая громада, кабы, коваленко, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 20:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удару трьома керованими авіабомбами завдала російська авіація по Золочівській громаді Харківської області о 18:05.".