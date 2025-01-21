Три КАБи прилетіли ввечері по Золочівській громаді Харківщини

Удару трьома керованими авіабомбами завдала російська авіація по Золочівській громаді Харківської області о 18:05.

Бомби впали поблизу населених пунктів Карасівка, Басове та Золочів, інформує «Зоря-news» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

Попередньо, інформація про постраждалих та руйнування не надходила.