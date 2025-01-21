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Три КАБи прилетіли ввечері по Золочівській громаді Харківщини

Події 20:53   21.01.2025
Олена Нагорна
Три КАБи прилетіли ввечері по Золочівській громаді Харківщини Скриншот glavcom.ua

Удару трьома керованими авіабомбами завдала російська авіація по Золочівській громаді Харківської області о 18:05.

Бомби впали поблизу населених пунктів Карасівка, Басове та Золочів, інформує «Зоря-news» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

Попередньо, інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 20:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удару трьома керованими авіабомбами завдала російська авіація по Золочівській громаді Харківської області о 18:05.".