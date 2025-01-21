Увесь день РФ б’є по Куп’янську: ситуація погіршилась, повідомив Синєгубов

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, у Куп’янську на Харківщині фіксують погіршення безпекової ситуації. 21 січня ворог увесь день обстрілює місто.

«Ворог не припиняє атакувати цивільні об‘єкти та тероризувати мирних людей. Окупант використовує різні види зброї, зокрема дрони з боєприпасами та реактивні системи залпового вогню. Ситуація в Куп‘янську залишається напруженою», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, о 14:35 та 14:50 два приватні будинки потрапили під ворожий обстріл.

Вранці близько 09:00 окупанти вдарили БпЛА «Молния-2» по авто поліцейських. Троє правоохоронців отримали осколкові поранення.

Під час обстрілу також поранення отримали 64-річна жінка та її 68-річний чоловік, жителі Куп’янська.

Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов уточнив, що лише за ранок у Куп’янську зафіксували шість обстрілів. Зокрема, окупанти застосували тактику подвійного удару.

«Подвійний удар «Молний» відбувся тоді, коли на місце прибули медики. Пошкоджений автомобіль «швидкої», але бригада встигла поїхати з місця та вивезти поранену жінку. Після четвертого влучання на місці почалася пожежа», – розповів Болвінов.