Весь день РФ бьет по Купянску: ситуация ухудшилась, сообщил Синегубов (фото)

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в Купянске на Харьковщине фиксируют ухудшение ситуации в сфере безопасности. 21 января враг весь день обстреливает город.

«Враг не прекращает атаковать гражданские объекты и терроризировать мирных людей. Оккупант использует различные виды оружия, в том числе дроны с боеприпасами и реактивные системы залпового огня. Ситуация в Купянске остается напряженной», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

В частности, в 14:35 и 14:50 два частных дома попали под вражеский обстрел.

Утром около 09:00 оккупанты ударили БпЛА «Молния-2» по авто полицейских. Трое правоохранителей получили осколочные ранения.

Во время обстрела также ранения получили 64-летняя женщина и ее 68-летний муж, жители Купянска.

Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов уточнил, что только за утро в Купянске зафиксировали шесть обстрелов. В частности, оккупанты применили тактику двойного удара.

«Двойной удар «Молний» произошел тогда, когда на место прибыли медики. Поврежденный автомобиль скорой, но бригада успела уехать с места и вывезти раненую женщину. После четвертого попадания на месте начался пожар», – рассказал Болвинов.