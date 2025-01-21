Весь день РФ бьет по Купянску: ситуация ухудшилась, сообщил Синегубов (фото)
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в Купянске на Харьковщине фиксируют ухудшение ситуации в сфере безопасности. 21 января враг весь день обстреливает город.
«Враг не прекращает атаковать гражданские объекты и терроризировать мирных людей. Оккупант использует различные виды оружия, в том числе дроны с боеприпасами и реактивные системы залпового огня. Ситуация в Купянске остается напряженной», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.
В частности, в 14:35 и 14:50 два частных дома попали под вражеский обстрел.
Утром около 09:00 оккупанты ударили БпЛА «Молния-2» по авто полицейских. Трое правоохранителей получили осколочные ранения.
Во время обстрела также ранения получили 64-летняя женщина и ее 68-летний муж, жители Купянска.
Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов уточнил, что только за утро в Купянске зафиксировали шесть обстрелов. В частности, оккупанты применили тактику двойного удара.
«Двойной удар «Молний» произошел тогда, когда на место прибыли медики. Поврежденный автомобиль скорой, но бригада успела уехать с места и вывезти раненую женщину. После четвертого попадания на месте начался пожар», – рассказал Болвинов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, обстрел, Олег Синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 16:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в Купянске на Харьковщине фиксируют ухудшение ситуации в сфере безопасности. 21 января враг весь день обстреливает город.".