Live
  • Ср 22.01.2025
  • Харьков  +0°С
  • USD 42.17
  • EUR 43.64

Весь день РФ бьет по Купянску: ситуация ухудшилась, сообщил Синегубов (фото)

Происшествия 16:04   21.01.2025
Виктория Яковенко
Весь день РФ бьет по Купянску: ситуация ухудшилась, сообщил Синегубов (фото) Фото: Олег Синегубов

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в Купянске на Харьковщине фиксируют ухудшение ситуации в сфере безопасности. 21 января враг весь день обстреливает город.

«Враг не прекращает атаковать гражданские объекты и терроризировать мирных людей. Оккупант использует различные виды оружия, в том числе дроны с боеприпасами и реактивные системы залпового огня. Ситуация в Купянске остается напряженной», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

В частности, в 14:35 и 14:50 два частных дома попали под вражеский обстрел.

Утром около 09:00 оккупанты ударили БпЛА «Молния-2» по авто полицейских. Трое правоохранителей получили осколочные ранения.

Во время обстрела также ранения получили 64-летняя женщина и ее 68-летний муж, жители Купянска.

Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов уточнил, что только за утро в Купянске зафиксировали шесть обстрелов. В частности, оккупанты применили тактику двойного удара.

«Двойной удар «Молний» произошел тогда, когда на место прибыли медики. Поврежденный автомобиль скорой, но бригада успела уехать с места и вывезти раненую женщину. После четвертого попадания на месте начался пожар», – рассказал Болвинов.

удар по Купянску
Фото: Олег Синегубов
удар по Купянску
Фото: Олег Синегубов
удар по Купянску
Фото: Олег Синегубов

Читайте также: Удар по Харькову: чем отличаются БпЛА «Молния-1» и «Молния-2», последствия

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Из каких городов Украины больше всего людей выехало за границу: ответ эксперта
Из каких городов Украины больше всего людей выехало за границу: ответ эксперта
21.01.2025, 09:26
Демографический кризис в Украине: сколько человек умирает в год
Демографический кризис в Украине: сколько человек умирает в год
22.01.2025, 10:53
Новости Харькова — главное за 22 января: десять раненых, большой флаг в центре
Новости Харькова — главное за 22 января: десять раненых, большой флаг в центре
22.01.2025, 13:46
День Соборности Украины: в центре Харькова развернули большой флаг (фото)
День Соборности Украины: в центре Харькова развернули большой флаг (фото)
22.01.2025, 13:41
Коваленко: после оккупации Двуречной россияне могут повторить северную историю
Коваленко: после оккупации Двуречной россияне могут повторить северную историю
22.01.2025, 09:54
БпЛА «Молния» стоит $300, авиабомба – $48 тысяч – глава ГУНП Харьковщины
БпЛА «Молния» стоит $300, авиабомба – $48 тысяч – глава ГУНП Харьковщины
22.01.2025, 15:24

Новости по теме:

16:04
Весь день РФ бьет по Купянску: ситуация ухудшилась, сообщил Синегубов (фото)
14:00
Экс-заммэра Купянска подозревают в госизмене: чем занимался во время оккупации
12:03
В Купянске дрон РФ попал в мужчину: его госпитализировали в тяжелом состоянии
13:55
«Враг все ближе»: к чему готовятся власти Купянска
12:54
Что происходит вблизи Купянска, Двуречной и на севере, рассказал Ахиллес

Вы читали новость: «Весь день РФ бьет по Купянску: ситуация ухудшилась, сообщил Синегубов (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 16:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в Купянске на Харьковщине фиксируют ухудшение ситуации в сфере безопасности. 21 января враг весь день обстреливает город.".