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Три КАБа прилетели вечером по Золочевской громаде Харьковщины

Происшествия 20:53   21.01.2025
Елена Нагорная
Три КАБа прилетели вечером по Золочевской громаде Харьковщины Скриншот glavcom.ua

Удар тремя корректируемыми авиабомбами нанесла российская авиация по Золочевской громаде Харьковской области в 18:05.

Бомбы упали вблизи населенных пунктов Карасевка, Басово и Золочев, информирует «Заря-news» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

Предварительно, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 20:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар тремя корректируемыми авиабомбами нанесла российская авиация по Золочевской громаде Харьковской области в 18:05.".