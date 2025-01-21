Три КАБа прилетели вечером по Золочевской громаде Харьковщины

Удар тремя корректируемыми авиабомбами нанесла российская авиация по Золочевской громаде Харьковской области в 18:05.

Бомбы упали вблизи населенных пунктов Карасевка, Басово и Золочев, информирует «Заря-news» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

Предварительно, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.