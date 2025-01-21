Три КАБа прилетели вечером по Золочевской громаде Харьковщины
Скриншот glavcom.ua
Удар тремя корректируемыми авиабомбами нанесла российская авиация по Золочевской громаде Харьковской области в 18:05.
Бомбы упали вблизи населенных пунктов Карасевка, Басово и Золочев, информирует «Заря-news» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.
Предварительно, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, Золочевкая громада, кабы, коваленко, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 20:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар тремя корректируемыми авиабомбами нанесла российская авиация по Золочевской громаде Харьковской области в 18:05.".