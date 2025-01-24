Скільки військових і техніки втратила РФ за добу на півночі Харківщини
Фото: ОТУВ “Харків”
Минулої доби на півночі Харківщини відбувся один бій з окупантами, розповіли в ОТУВ «Харків».
За даними захисників, ворог завдав чотири авіаційні удари із використанням чотирьох КАБів та семи НАР, 55 ударів дронами-камікадзе та здійснив 419 обстрілів позицій українських воїнів.
Втрати супротивника за минулу добу склали 59 осіб, з них безповоротні – 23, санітарні – 36.
Також на Харківському напрямку окупанти втратили знищеними та пошкодженими 72 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: одну бойову броньовану машину, три артилерійські системи, 14 автомобілів, 13 одиниць спецтехніки та 41 БпЛА.
Знищено: 96 укриттів для особового складу, місце зберігання боєприпасів та два місця зберігання пально-мастильних матеріалів.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 12:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на півночі Харківщини відбувся один бій з окупантами, розповіли в ОТУВ «Харків».".