Скільки військових і техніки втратила РФ за добу на півночі Харківщини

Минулої доби на півночі Харківщини відбувся один бій з окупантами, розповіли в ОТУВ «Харків».

За даними захисників, ворог завдав чотири авіаційні удари із використанням чотирьох КАБів та семи НАР, 55 ударів дронами-камікадзе та здійснив 419 обстрілів позицій українських воїнів.

Втрати супротивника за минулу добу склали 59 осіб, з них безповоротні – 23, санітарні – 36.

Також на Харківському напрямку окупанти втратили знищеними та пошкодженими 72 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: одну бойову броньовану машину, три артилерійські системи, 14 автомобілів, 13 одиниць спецтехніки та 41 БпЛА.

Знищено: 96 укриттів для особового складу, місце зберігання боєприпасів та два місця зберігання пально-мастильних матеріалів.