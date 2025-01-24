Генштаб: росіяни наступали на півночі області та атакували на Куп’янщині
Фото: Генштаб ЗСУ
Протягом доби на Харківському напрямку зафіксували один бій у районі Липців, повідомляє Генштаб ЗСУ.
А ось на Куп’янщині кількість штурмів РФ сягнула дев’яти.
“Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Дворічної, Загризового та Петропавлівки на Куп’янському напрямку”, – написали в ГШ.
Ворог за минулу добу вдарив з авіації по Козачій Лопані, Туровому та Малим Проходам.
Втрати ЗС РФ, за даними Генштабу, наразі такі:
Читайте також: Пошкоджені будинки, виникла пожежа: ДСНС про результати удару БПЛА
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, генштаб, обстріли, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб: росіяни наступали на півночі області та атакували на Куп’янщині»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 08:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківському напрямку зафіксували один бій у районі Липців, повідомляє Генштаб ЗСУ.".