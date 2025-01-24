Генштаб: росіяни наступали на півночі області та атакували на Куп’янщині

Протягом доби на Харківському напрямку зафіксували один бій у районі Липців, повідомляє Генштаб ЗСУ.

А ось на Куп’янщині кількість штурмів РФ сягнула дев’яти.

“Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Дворічної, Загризового та Петропавлівки на Куп’янському напрямку”, – написали в ГШ.

Ворог за минулу добу вдарив з авіації по Козачій Лопані, Туровому та Малим Проходам.

Втрати ЗС РФ, за даними Генштабу, наразі такі: