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Генштаб: росіяни наступали на півночі області та атакували на Куп’янщині

Україна 08:17   24.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: росіяни наступали на півночі області та атакували на Куп’янщині Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби на Харківському напрямку зафіксували один бій у районі Липців, повідомляє Генштаб ЗСУ.

А ось на Куп’янщині кількість штурмів РФ сягнула дев’яти.

“Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Дворічної, Загризового та Петропавлівки на Куп’янському напрямку”, – написали в ГШ.

Ворог за минулу добу вдарив з авіації по Козачій Лопані, Туровому та Малим Проходам.

Втрати ЗС РФ, за даними Генштабу, наразі такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 08:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківському напрямку зафіксували один бій у районі Липців, повідомляє Генштаб ЗСУ.".