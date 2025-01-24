Пошкоджені будинки, виникла пожежа: ДСНС про результати удару БПЛА

Із 16 оперативних виїздів, які були в рятувальників облуправління ДСНС у Харківській області протягом доби, дев’ять пов’язані з ліквідацією пожеж.

Один із них, за даними рятувальників, виник через “прильоти”.

“23 січня ворог атакував БпЛА село Новоселівка Богодухівського району. Унаслідок вибуху пошкоджено господарчу споруду та два сусідні будинки. Сталася пожежа на площі 40 м кв. До її ліквідації залучалось 6 рятувальників і 2 одиниці техніки. Постраждалих немає”, – зазначили у ДСНС.

Крім того, рятувальники допомогли евакуюватися п’ятьом мешканцям Кіндрашівської громади.

“За допомогою броньованого автомобіля з сіл Кіндрашівка та Тищенківка Кіндрашівська було евакуйовано 5 осіб. У заходах брали участь 3 рятувальники та 1 одиниця техніки ДСНС”, – уточнили пожежники.