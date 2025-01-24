Хочуть захопити новий населений пункт: ISW про плани й “успіхи” РФ

У зведенні 24 січня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли про ситуацію на різних напрямках на Харківщині, а також результати наступу РФ.

На Харківському напрямку котрий день поспіль ситуація залишається без змін – внаслідок атак РФ у районі Вовчанська та Липців просунутися ворогу так і не вдалося.

Тим часом росіяни заявили, що успішно штурмували на Куп’янщині – йдеться про Дворічну.

“Російські блогери стверджували, що російські війська наступають у північній Дворічній (на північний схід від Куп’янська), нещодавно просунулися на 1,5 кілометра вглиб у західну Дворічну та намагатимуться досягти Кутьківки із Западного”, – уточнили в ISW.

Однак інший блогер із РФ вважає, що росіянам ще потрібно налагодити матеріально-технічне забезпечення через річку Оскіл. До цього говорити про перспективи наступу на Куп’янщині – немає сенсу.

Тим часом атаки окупантів на Борівському напрямку також не змінили ситуацію на фронті.

“Російські війська наступали на північний схід від Борової біля Лозової, Зеленого Гаю та Загризового; на схід від Борової біля Першотравневого та Копанок; і на південний схід від Борової біля Новосергіївки 22 і 23 січня”, – зазначили аналітики.