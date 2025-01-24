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Deep State: на двох ділянках на Харківщині просунулися росіяни – деталі

Україна 07:25   24.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Deep State: на двох ділянках на Харківщині просунулися росіяни – деталі

Про те, що ворог зміг окупувати нові території на Харківщині, повідомили 24 січня автори проєкту Deep State.

На оновлених картах бойових дій на Харківщині видно, що РФ успішно наступала в районі Табаївки.

Також росіяни просунулися біля Западного, захопивши нові території, додали аналітики.

Нагадаємо, напередодні начальник місцевої районної військової адміністрації Андрій Канашевич розповів, що населені пункти, розташовані на лівому та правому березі вздовж річки Оскіл, так чи інакше знаходяться під обстрілами. Ворог застосовує широкий спектр всього, що у нього є – від FPV-дронів, закінчуючи КАБами. На лівому березі Осколу залишаються близько 1600 осіб. Там уже неможливо відновити інфраструктуру через постійні обстріли, а також небезпечно доставляти гуманітарну допомогу.

Також читайте: На Куп’янщині знову розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 07:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що ворог зміг окупувати нові території на Харківщині, повідомили 24 січня автори проєкту Deep State.".