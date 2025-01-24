Deep State: на двух участках на Харьковщине продвинулись россияне – детали
О том, что враг смог оккупировать новые территории в Харьковской области, сообщили 24 января авторы проекта Deep State.
На обновленных картах боевых действий на Харьковщине видно, что РФ успешно наступала в районе Табаевки.
Также россияне продвинулись около Западного, захватив новые территории, добавили аналитики.
Напомним, накануне начальник местной районной военной администрации Андрей Канашевич рассказал, что населенные пункты, расположенные на левом и правом берегу вдоль реки Оскол так или иначе находятся под обстрелами. Враг применяет широкий спектр всего, что у него есть – от FPV-дронов, заканчивая КАБами. На левом берегу Оскола остаются около 1600 человек. Там уже невозможно восстановить критическую инфраструктуру из-за постоянных обстрелов, а также опасно доставлять гуманитарную помощь.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, аналитики, окупація, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 07:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что враг смог оккупировать новые территории в Харьковской области, сообщили 24 января авторы проекта Deep State.".