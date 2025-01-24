Deep State: на двух участках на Харьковщине продвинулись россияне – детали

О том, что враг смог оккупировать новые территории в Харьковской области, сообщили 24 января авторы проекта Deep State.

На обновленных картах боевых действий на Харьковщине видно, что РФ успешно наступала в районе Табаевки.

Также россияне продвинулись около Западного, захватив новые территории, добавили аналитики.

Напомним, накануне начальник местной районной военной администрации Андрей Канашевич рассказал, что населенные пункты, расположенные на левом и правом берегу вдоль реки Оскол так или иначе находятся под обстрелами. Враг применяет широкий спектр всего, что у него есть – от FPV-дронов, заканчивая КАБами. На левом берегу Оскола остаются около 1600 человек. Там уже невозможно восстановить критическую инфраструктуру из-за постоянных обстрелов, а также опасно доставлять гуманитарную помощь.

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