Live
  • Пт 24.01.2025
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.98
  • EUR 43.67

Ситуация на Купянщине: чем бьет враг, куда тяжело доставлять «гуманитарку»

Общество 16:20   23.01.2025
Виктория Яковенко
Ситуация на Купянщине: чем бьет враг, куда тяжело доставлять «гуманитарку» Скриншот

Россияне продолжают бить по населенным пунктам Купянского района. В частности, 22 января враг снова применил БпЛА «Молния» по блокпосту возле Купянска, сообщил в эфире нацмарафона начальник местной районной военной администрации Андрей Канашевич.

«Если в целом говорить о населенных пунктах, расположенных на левом берегу, или на правом берегу вдоль реки Оскол, все эти населенные пункты так или иначе находятся под обстрелами. И враг применяет широкий спектр всего, что у него есть. От FPV-дронов, заканчивая КАБами. Идут разрушения», – отметил Канашевич.

Он также рассказал, что на левом берегу Оскола остаются около 1600 человек. Кроме того, что там невозможно восстановить критическую инфраструктуру из-за постоянных обстрелов, туда также опасно доставлять гуманитарную помощь.

«Начиная с Двуречанской громады, сама Двуречная, и до Купянска — населенные пункты, которые часто попадают под обстрелы, есть определенные проблемы с доставкой гуманитарного груза. Но прорабатываем механизмы, чтобы людей снабжать самым необходимым», — подчеркнул Канашевич.

Темпы эвакуации он называет не слишком удовлетворительными. Ежедневно из опасных населённых пунктов Купянщины выезжают до 20 человек.

«Только усиление обстрелов и разрушение стимулируют людей принимать такие решения», – подчеркнул начальник Купянской РВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: На Купянщине снова расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В заповедном лесу в Харькове наводили порядок коммунальщики (фото)
В заповедном лесу в Харькове наводили порядок коммунальщики (фото)
23.01.2025, 20:56
Демографический кризис в Украине: сколько человек умирает в год
Демографический кризис в Украине: сколько человек умирает в год
22.01.2025, 10:53
Прогноз погоды в Харькове и области на 24 января: обещают мокрый снег и дождь
Прогноз погоды в Харькове и области на 24 января: обещают мокрый снег и дождь
23.01.2025, 19:04
Новости Харькова — главное за 23 января: идет циклон, номинация на «Оскар»
Новости Харькова — главное за 23 января: идет циклон, номинация на «Оскар»
23.01.2025, 22:02
Циклон надвигается на Харьковщину: ожидают мокрый снег, возможен гололед
Циклон надвигается на Харьковщину: ожидают мокрый снег, возможен гололед
23.01.2025, 16:49
Пылевые бури в 2024-м повысили риски для здоровья: что с воздухом в Харькове
Пылевые бури в 2024-м повысили риски для здоровья: что с воздухом в Харькове
23.01.2025, 21:43

Новости по теме:

13:46
Третий день РФ бьет по поселку на Золочевщине: повреждены дома и энергосети

Вы читали новость: «Ситуация на Купянщине: чем бьет враг, куда тяжело доставлять «гуманитарку»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 16:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне продолжают бить по населенным пунктам Купянского района. В частности, 22 января враг снова применил БпЛА «Молния» по блокпосту возле Купянска.".