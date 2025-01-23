Ситуация на Купянщине: чем бьет враг, куда тяжело доставлять «гуманитарку»
Россияне продолжают бить по населенным пунктам Купянского района. В частности, 22 января враг снова применил БпЛА «Молния» по блокпосту возле Купянска, сообщил в эфире нацмарафона начальник местной районной военной администрации Андрей Канашевич.
«Если в целом говорить о населенных пунктах, расположенных на левом берегу, или на правом берегу вдоль реки Оскол, все эти населенные пункты так или иначе находятся под обстрелами. И враг применяет широкий спектр всего, что у него есть. От FPV-дронов, заканчивая КАБами. Идут разрушения», – отметил Канашевич.
Он также рассказал, что на левом берегу Оскола остаются около 1600 человек. Кроме того, что там невозможно восстановить критическую инфраструктуру из-за постоянных обстрелов, туда также опасно доставлять гуманитарную помощь.
«Начиная с Двуречанской громады, сама Двуречная, и до Купянска — населенные пункты, которые часто попадают под обстрелы, есть определенные проблемы с доставкой гуманитарного груза. Но прорабатываем механизмы, чтобы людей снабжать самым необходимым», — подчеркнул Канашевич.
Темпы эвакуации он называет не слишком удовлетворительными. Ежедневно из опасных населённых пунктов Купянщины выезжают до 20 человек.
«Только усиление обстрелов и разрушение стимулируют людей принимать такие решения», – подчеркнул начальник Купянской РВА.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бьет, ворог, враг, гуманитарка, Купянщина;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне продолжают бить по населенным пунктам Купянского района. В частности, 22 января враг снова применил БпЛА «Молния» по блокпосту возле Купянска.".