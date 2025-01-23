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На Купянщине снова расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

Общество 15:04   23.01.2025
Виктория Яковенко
На Купянщине снова расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми Фото: Олег Синегубов

Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили ​​из четырех населенных пунктов Великобурлукской и из 12 сел Кондрашевской громад Купянского района. Такое решение приняли во время Совета обороны области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По данным ХОВА, в частности, в определенных селах Великобурлукской громады проживают 90 детей из 56 семей. В Кондрашевской громаде подлежат эвакуации 177 детей со 108 семьями.

В общем из 16 населенных пунктов должны вывезти в безопасные места 267 детей с их семьями.

«Решение принято в связи с усиленными вражескими обстрелами. Призываем семьи с несовершеннолетними сохранить жизнь и уехать с опасных территорий», – отметил Синегубов.

Он уточнил, что уже установлены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 15:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили ​​из четырех населенных пунктов Великобурлукской и из 12 сел Кондрашевской громад Купянского района. ".