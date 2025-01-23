На Купянщине снова расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили из четырех населенных пунктов Великобурлукской и из 12 сел Кондрашевской громад Купянского района. Такое решение приняли во время Совета обороны области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
По данным ХОВА, в частности, в определенных селах Великобурлукской громады проживают 90 детей из 56 семей. В Кондрашевской громаде подлежат эвакуации 177 детей со 108 семьями.
В общем из 16 населенных пунктов должны вывезти в безопасные места 267 детей с их семьями.
«Решение принято в связи с усиленными вражескими обстрелами. Призываем семьи с несовершеннолетними сохранить жизнь и уехать с опасных территорий», – отметил Синегубов.
Он уточнил, что уже установлены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, Купянщина, обстрелы, Олег Синегубов, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 15:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили из четырех населенных пунктов Великобурлукской и из 12 сел Кондрашевской громад Купянского района. ".